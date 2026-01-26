Le dan cita en dermatología para dentro de 421 días y lo que dice después de Ayuso y la sanidad pública es para reflexionar

Ana es una filóloga clásica y wedding planner que ha sufrido las consecuencias de una sanidad pública en Madrid que necesita ayuda. Lo ha contado en un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que se hace llamar @anabernia, y termina hablando de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

Todo comenzó cuando pidió una cita en un hospital público de Madrid para dermatología y, al final, le llamaron ellos para concertarla. "Estoy superenfadada, me ha llamado hace un rato desde la Comunidad de Madrid, desde sanidad, para darme una cita con dermatología dentro de 421 días... Exactamente, el 23 de febrero de 2027", ha expresado al principio.

En el vídeo, que ha acumulado casi 40.000 visitas, hace una defensa inapelable de la sanidad pública, sobre todo por las respuestas que ha acabado recibiendo en dicha llamada. "Cuando les he dicho que tengo un melanoma, me dicen: ya, es que es la primera cita que tenemos disponible", ha relatado.

Ayuso y la sanidad privada

Mientras relata lo que ha sucedido, recuerda lo que vio en prensa recientemente: "Todo esto después de que ha aparecido en prensa hace unos pocos días que la señora Ayuso acaba de dar más de 100 millones a tres hospitales privados de la Comunidad de Madrid y que ya suman más de 500 millones de dinero público destinado a la sanidad privada".

"Si nos sobraran los millones, cosa que no ocurre... Tenemos desatendida la sanidad pública con listas de espera inasumibles, mientras estamos financiando la sanidad privada, que debería financiarse con fondos privados porque por eso es privada", ha concluido Ana.

Más de 500 reacciones

En cuanto a reacciones, las ha habido de todos los tipos, especialmente de las irónicas:

@Jjolivera: "Si en Madrid no hay lista de espera...".

"Si en Madrid no hay lista de espera...". @ana.mara.ruiz: "A mí en noviembre del año 2024 me pidieron una resonancia y me la hacen en enero del 2026".

"A mí en noviembre del año 2024 me pidieron una resonancia y me la hacen en enero del 2026". @Renny: "Demos gracias a Ayuso y sus votantes".

"Demos gracias a Ayuso y sus votantes". @horasdom: "A mí en el portal del paciente me daban cita en Torrejón, Villalba y un par de sitios más, pero muy lejos, no recuerdo con qué demora. Como no cogí ninguna cita en esos sitios, me llamaron y me dieron cita para el 14 de abril de 2026. El día que salió la noticia del hospital de Torrejón me llamaron y me dieron cita para 10 días".

Enfermeras y fisioterapeutas, hartas

Este lunes la plaza de Callao, en Madrid, se ha llenado de un centenar de fisioterapeutas y enfermeras, dando visibilidad a su situación laboral mediante uniformes rotos y quemados. "Quemadas, faltan enfermeras, sin refuerzos suficientes, sin conciliación", rezaban alguno de los carteles.

"Madrid no cuida a sus enfermeras", "cuando faltan enfermeras, el paciente espera" o "tu madre no debería esperar horas en urgencias" han sido los mensajes clave en los carteles de protesta de las enfermeras, que se han concentrado en silencio.