Nacho Duato ve la última ocurrencia de Ayuso tras lo de Adamuz y dice "lo que se merece": nadie ha sido tan certero 

"Es una persona mala".

Nacho Duato, en una imagen de archivo, junto a Isabel Díaz Ayuso

El reconocido coreógrafo y exbailarín Nacho Duato ha reaccionado a las últimas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se ha pronunciado sobre la tragedia de Adamuz

La líder popular ha propuesto celebrar una misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario en la catedral de Nuestra Señora de la Almudena. Una idea que a Nacho Duato no le convence lo más mínimo.

El exbailarín valenciano ha vuelto a responder a Isabel Díaz Ayuso en sus redes sociales, y lo que ha dicho no tiene desperdicio. "Usted no tiene que hacer nada aquí, no pinta nada", ha afirmado, al tiempo que le reprocha que "no haya hecho ninguna misa por todos los fallecidos en las residencias", donde fallecieron 7.291 personas en lo peor de la pandemia.

"Ahora quiere usted ponerse la medalla y hacer una misa para los muertos en el accidente de Adamuz. Usted no pierde comba para meterse con el señor Sánchez, con el gobierno de España", ha subrayado Nacho Duato, dejando claro su rechazo a la idea de Ayuso.

"Es usted una persona mala"

 Pero el artista no se ha quedado ahí. También se ha atrevido a definir a la presidenta de la Comunidad de Madrid con términos como "execrable" y "horrorosa". Asimismo, se ha dirigido directamente a Ayuso. 

"Yo creo que usted es una persona mala. Hay personas buenas y personas malas, y usted es una persona mala, que es una palabra muy sencilla, buena o mala, pues usted es una persona mala", ha insistido Nacho Duato.

 Por otro lado, Nacho Duato se pregunta por qué tiene que ser "una misa" y no "un homenaje". "Somos un país secular, ¿no? No tenemos que doblegarnos a la Iglesia", ha afirmado. 

Sin embargo, lo más llamativo de la reacción de Nacho Duato es lo que ha dicho al final. "Una misa pide usted... un par de ostias es lo que se merece", ha asegurado el artista, que ha aprovechado la coyuntura para jugar con el lenguaje. 

