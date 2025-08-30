Le deja su novia y la manera de contarlo hace estallar el contador de 'me gustas'

El tuitero Lea (@Aguiwrre) ha subido una publicación a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, contando con tan solo una foto y una frase que le ha dejado su novia.

En concreto, el usuario ha citado su propio tuit de 31 de marzo en el que contaba encantado lo bonito que era convivir con su pareja, sin saber que a esa convivencia le quedaba poco tiempo.

"Que lindo es convivir, es como tener la vida con suscripción premium. O sea imagínate llegar a tu casa y que esté la persona que más amas en el mundo ahí esperándote", comentaba entonces el tuitero, enamorado.

Sin embargo, ha sido un nuevo tuit cinco meses después el que ha causado un enorme revuelo en la red social, superando los 2,9 millones de visualizaciones, 83.000 'me gustas' y 3.000 retuits.

Y solo le ha hecho falta una foto en la que se le ve a él tirado en el suelo de su casa tomando un mate y con el piso casi completamente vacío junto a la frase: "Y un día se termino la suscripción".

Con este simple tuit ha dejado claro que se ha acabado su relación, aunque parece ser que esto no le ha hecho perder el sentido del humor, como se puede ver en sus respuestas a los comentarios de los tuiteros.

"Si te entraban a robar en casa te quedaban más cosas", le ha comentado un usuario, a lo que Lea ha respondido: "Cuando mando un audio mis amigos me dicen que salga del baño jajaja Un eco por falta de muebles".

"Viví esta situación hace poco y no recomiendo, tengan actualizado el método de pago así no pierden la suscripción", le ha comentado otro tuitero, siguiendo con la broma. "Estaba así pero me rechazo la tarjeta jajaja", ha respondido Lea.