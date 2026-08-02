Le dejan candada su bici sin querer y cientos de personas aplauden su actitud: le pasa hasta tres veces

La usuaria de TikTok Nerea Vázquez (@neereeavazquez) ha vivido tres días completamente surrealistas. Tras salir del trabajo, fue a recoger su bici para marcharse a casa después de una cansada jornada laboral, pero vio que otra persona había puesto un candado a su bici por error.

Muchos usuarios han aplaudido su actitud durante todo el proceso vivido. Lo primero que hizo fue pedir un papel y un boli en un local cercano para dejar una nota a la persona que había candado su bici: "Has candado tu bici en la mía, tendré que volver en Villabesa [buses de Pamplona] y luego volver a por la bici...".

"Este es mi freno y, como veis, el de al lado ha candado mi freno y no puedo sacar la bici. Menuda caca de vaca, he tenido que pedir un papel y un boli para dejarle una nota, simplemente para que no le vuelva a pasar y se fije, porque yo no voy a conseguir nada. Salir del trabajo que estás deseando llegar a casa...", ha explicado mientras regresaba.

Una actitud aplaudida

Más tarde volvió a por su bici y se encontró una nota de dicha persona: "Hola, lo siento, me suelo fijar, pero esta vez me he despistado". El vídeo ha generado más de medio millón de visitas gracias a un caso resuelto y a un final que parecía feliz... hasta el día siguiente.

Al día siguiente, como si alguien le hubiera echado "un mal de ojo", otra persona había candado su bici por error. "No me lo puedo creer, es que no me lo puedo creer. Que me ha pasado dos días seguidos. Alguien ha vuelto a candar su bici en la mía. Ayer y hoy otra vez, es que no me lo puedo creer", ha lamentado.

De nuevo escribió una nota: "Hola, soy Nerea, de la bici de al lado, has candado tu bici en la mía, me tengo que ir en villavesa y volveré a la tarde/noche a por la bici". "Hoy sí que me he rallado un poco más", ha añadido.

Al día siguiente, otra persona le había candado la bici.