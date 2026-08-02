Mamdani y la izquierda estadounidense se abonan al traje: "Los trajes son una forma sutil de afirmar la legitimidad y la autoridad de las ideas socialistas"

El alcalde de Nueva York apenas aparece en público sin traje, incluso para jugar al fútbol o bañarse en una piscina.

Un baño en el Atlántico el día de Año Nuevo. Un chapuzón en una piscina pública. Un partido de fútbol. Una tarde animando a los New York Knicks o un acto en la playa con niños. En cualquiera de esas situaciones, lo habitual sería ver ropa deportiva o informal. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sin embargo, ha convertido el traje y la corbata en una seña de identidad, incluso cuando el contexto parece invitar a todo lo contrario.

Lo que empezó como una curiosidad estética se ha convertido en una estrategia política. El alcalde de Nueva York, una de las figuras emergentes de la izquierda estadounidense, utiliza casi siempre trajes oscuros —muchos adquiridos en Suit Supply— como parte de una imagen cuidadosamente construida.

Detrás de esa elección, según expertos en moda y referentes del pensamiento progresista, hay un mensaje claro: las ideas socialistas también pueden proyectar autoridad, solvencia y capacidad para gobernar.

Del uniforme del poder al símbolo de la izquierda

Durante décadas, buena parte de la izquierda estadounidense se identificó con una estética mucho más informal. Sudaderas, camisetas o pantalones cortos servían para marcar distancia con las élites políticas y económicas. Mamdani ha optado por el camino contrario.

Su objetivo, según explica la comentarista de moda Ella Devi, también integrante de los Socialistas Democráticos de América, es transmitir la imagen de un alcalde permanentemente entregado a su trabajo. "Creo que, a través de su vestimenta, quiere transmitir su compromiso con el trabajo. Creo que eso se refleja en su apego a los trajes", en declaraciones publicadas en The Guardian.

Devi añade además que existe otro factor importante: ser un político joven, musulmán y socialista en un escenario político especialmente polarizado hace que su imagen pública sea examinada con mucha más intensidad que la de otros dirigentes.

Un mensaje pensado para romper prejuicios

La idea también la comparte Nathan Robinson, editor de la revista progresista Current Affairs, quien considera que la ropa puede convertirse en una herramienta política.

En un artículo reciente defendía que el traje sigue siendo el lenguaje visual asociado al poder y la credibilidad institucional. "Los trajes son una forma sutil de afirmar la legitimidad y la autoridad de las ideas socialistas".

Su tesis parte de una realidad sencilla: muchas personas siguen asociando el traje con responsabilidad, profesionalidad y capacidad de liderazgo. Adoptar esa estética permite, según Robinson, combatir la percepción de que las propuestas socialistas pertenecen a los márgenes de la política.

Una reflexión similar ha expresado el popular streamer Hasan Piker, que asegura haber empezado a vestir con traje y corbata porque comprobó que determinados espectadores conservadores estaban más dispuestos a escuchar sus argumentos cuando aparecía con una imagen más formal.

El alcalde que juega al fútbol con traje

Si algo distingue a Mamdani es que ha llevado esta estrategia hasta el extremo. Ha aparecido con traje y corbata animando a los New York Knicks, jugando al fútbol, bailando en escenarios, participando en actos públicos en la playa e incluso lanzándose vestido a una piscina municipal durante la apertura de la temporada de verano.

Uno de los episodios más comentados llegó durante la tradicional zambullida del Polar Bear Club en el Atlántico el 1 de enero de 2025. Mientras se metía en el agua completamente vestido, lanzó un mensaje de campaña: "Congelo… vuestro alquiler como próximo alcalde de Nueva York".

Semanas después repitió la escena al saltar a una piscina pública con el traje puesto para anunciar la apertura de las instalaciones municipales. En una entrevista con CNN, el propio Mamdani respondió con humor cuando le preguntaron por aquella decisión. "Creo que malinterpreté el término traje de baño".

También explicó que utilizó un traje comprado en Goodwill por apenas 30 dólares, precisamente para no estropear otros de su armario.

El precio de convertir la ropa en una marca personal

El éxito de esa imagen pública tiene también un inconveniente. Según quienes han seguido de cerca su trayectoria, Mamdani ha quedado tan identificado con el traje que cambiar de estilo podría convertirse en noticia. "Tiene que ceñirse a ese rollo", resume Ella Devi. "Si lleva vaqueros, el New York Post va a estar escribiendo sobre eso durante las próximas tres semanas".

Ni siquiera las temperaturas cercanas a 38 grados registradas recientemente en Nueva York parecen suficientes para romper esa disciplina estética.

Como bromea la propia Devi, siempre le quedarían unos pantalones cortos de traje de Thom Browne. El problema es que la prenda ronda los 1.300 dólares, un precio difícil de reconciliar con la imagen de un alcalde que ha convertido la austeridad y el simbolismo político de su vestimenta en parte de su identidad.