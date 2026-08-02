Borja Iglesias muestra los mensajes que está recibiendo desde lo ocurrido en Ceuta y se harta: "Y así todo el día, todos los días"

El futbolista del Celta de Vigo y reciente campeón del mundo de fútbol, Borja Iglesias, ha compartido en sus redes sociales uno de los mensajes que lleva recibiendo desde que el pasado jueves más de 50.000 personas cruzasen la frontera de Marruecos a Ceuta.

La polarización imperante en España y los algoritmos de las redes sociales, que no hacen otra cosa que enfadar al que ya está enfadado, han propiciado un ambiente casi irrespirable en internet, sobre todo cuando hay sucesos como este. Los partidos políticos tampoco ayudan ya que Vox llamó este sábado "puto psicópata" al presidente del Gobierno.

Ahora, el jugador Borja Iglesias ha publicado en sus stories un mensaje que ha recibido por parte de una persona que lo hace con la cara descubierta y enseñando su nombre y sus apellidos.

"Por lo que sea no vas a hablar de lo de Ceuta, desgraciado hijo de la gran puta tenían que matarte, hace una semana camisetita de España y a celebrar poniendo música pero para defender una semana siguiente tu país de una INVASIÓN, mejor subir una historia jugando al Mario Kart, no tienes vergüenza ni la conoces puta rata", le dice esta persona a Iglesias.

"Y así todo el día, todos los días", ha añadido el futbolista, dejando claro cuál es el coste de posicionarse públicamente en según qué temas.

Un jugador comprometido

Borja Iglesias siempre ha mostrado tanto en redes como en entrevistas su compromiso con muchas causas sociales. Además, suele recibir constantes insultos homófobos por pintarse las uñas y fue uno de los pocos que apoyó públicamente a la Selección Española femenina cuando saltó todo el caso Rubiales y renunció a jugar con España hasta que hubiese cambios en la Federación.

Sin ir más lejos, hace un año se posicionó a favor de los manifestantes propalestinos que intentaron parar La Vuelta a España por la participación de un equipo de Israel: "Me sorprende que le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio. Es algo que no termino de entender mucho".

Luego matizó: "Dije que me sorprendía más que nos sorprendiera más parar un evento deportivo que un genocidio (…) Entiendo que le molestó porque justo pasó en La Vuelta, pero si pasase en el fútbol o en el baloncesto diría lo mismo (…) No hablo de ciclismo, hablo de lo que está pasando".