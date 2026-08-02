Mónica Marí, responsable de gasolinera: "Mucha gente cree que el combustible más caro es automáticamente mejor, pero no siempre es así"

La labor de quienes están al frente de una estación de servicio va muchísimo más allá de la simple venta de combustible. Detrás del mostrador y en la pista, la atención al cliente, el mantenimiento de las instalaciones y la resolución de dudas diarias son la verdadera espina dorsal de este negocio.

Así lo vive Mónica Marí, una de las encargadas del centro de lavado y estación de servicio Elefante Azul y Autonetoil en Sant Antoni (Ibiza). Con años de experiencia a sus espaldas en el sector energético balear, la responsable ha analizado en una entrevista concedida al diario La Vanguardia las entrañas de su trabajo, desarmando de paso uno de los grandes prejuicios que afectan al bolsillo de los conductores.

Marí señala que existe una enorme falta de información entre los usuarios sobre el funcionamiento de los distintos servicios que ofrece una gasolinera. Por ello, la labor de orientación es constante. "Mucha gente no sabe cómo funcionan algunos sistemas de pago o de lavado. Al final dedicamos mucho tiempo a orientar a los usuarios", sostiene.

Su jornada laboral destaca por ser un no parar donde es imposible aburrirse. "Ayudamos a personas que tienen dudas, solucionamos incidencias, mantenemos las instalaciones limpias y comprobamos que todo funcione correctamente. Siempre hay alguien que necesita asistencia", complementa.

El mito del combustible 'prémium' y la realidad 'low cost'

Existe una creencia muy arraigada entre los automovilistas que dicta que cuanto más caro es el litro de gasolina, mayor es la calidad del producto y mejor cuidará el motor. Sin embargo, Marí desmonta de forma tajante esa correlación. "Mucha gente cree que porque un combustible sea más caro, es automáticamente mejor, pero no siempre es así", declara.

La responsable explica que la base del carburante es esencialmente la misma y que la diferencia radicará en la formulación de los aditivos. De hecho, en su estación se aseguran de añadir aditivos extra a los depósitos para optimizar el rendimiento y proteger la mecánica de los vehículos. "Que una gasolina sea más barata no significa que sea peor", puntualiza.

En este sentido, sale en defensa del modelo de bajo coste que ha revolucionado el mercado en los últimos años. "La idea de que una estación low cost vende un combustible inferior no se corresponde con la realidad que nosotros vemos en el sector", afirma.

El futuro de las estaciones de servicio

Con la mirada puesta en los próximos años, la encargada es plenamente consciente de la irrupción del vehículo eléctrico en nuestras carreteras y de cómo transformará radicalmente la fisonomía de las gasolineras tal y como las conocemos hoy en día.

"Probablemente tendrá mucho más peso la movilidad eléctrica. Es la dirección hacia la que parece avanzar el sector. Habrá una transformación importante respecto al modelo tradicional que conocemos hoy", concluye Marí.