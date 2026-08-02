EEUU eleva a nivel 3 su advertencia de viaje para Ceuta tras la llagada masiva de migrantes desde Marruecos

Las reacciones a nivel global tras la crisis migratoria en Ceuta continúan. Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha actualizado su recomendación de viaje para España y ha elevado al nivel 3 la advertencia específica para Ceuta, mientras mantiene el nivel 2 para el conjunto del país, debido a los disturbios derivados de la llegada masiva de migrantes al enclave español situado en el norte de África.

En el comunicado publicado este sábado, las autoridades norteamericanas sugieren a sus ciudadanos que reconsideren cualquier desplazamiento a la ciudad autónoma debido a la situación de seguridad, al tiempo que mantienen el aviso general de "extremar precauciones" para todo el territorio nacional español por riesgo de terrorismo y la posibilidad de alteraciones en el orden público.

El Departamento de Estado ha señalado que "la llegada masiva e incontrolada de migrantes procedente de Marruecos a Ceuta puede dar lugar a situaciones de seguridad impredecibles y peligrosas" y ha recalcado que "España ha desplegado al Ejército, la Policía Nacional y la Guardia Civil como consecuencia de esta grave situación".

En este sentido, Washington ha insistido en que "los estadounidenses deberían reconsiderar sus viajes a la zona, dados los riesgos que esto supone para su seguridad" y ha solicitado a quienes decidan viajar a Ceuta evitar manifestaciones y aglomeraciones, permanecer atentos a su entorno, seguir las indicaciones de las autoridades locales y consultar la información disponible en los medios de comunicación para adaptar sus planes en función de la evolución de la situación.

La actualización de la advertencia se produce después de que los cuerpos de seguridad españoles reforzaran su presencia en Ceuta tras la llegada de miles de migrantes procedentes de Marruecos. Conforme a las cifras facilitadas por las administraciones españolas, miles de estas personas ya habrían regresado al país vecino, mientras el Gobierno mantiene desplegados efectivos de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad y trabaja en coordinación con las autoridades marroquíes para gestionar la crisis migratoria.