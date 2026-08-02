José María, instalador de aire acondicionado: "En averías, el 70% de la gente engaña; te dicen que se ha ido el compresor y solo es un cable quemado"

Con veranos cada vez más largos y asfixiantes en gran parte de España, las 'noches tropicales' en las que los termómetros no bajan de los 20 grados se han convertido en la peor pesadilla para conciliar el sueño.

Ante la ola de calor continua, el aire acondicionado ha pasado de ser un elemento de confort a una necesidad básica en millones de hogares. Un contexto en el que la demanda de técnicos no deja de crecer, aunque no siempre con las mejores garantías.

José María Rey, gerente y cofundador de la empresa Suro Clima Instalaciones en Badajoz, lleva 19 años en el sector de la climatización. En una reciente entrevista en el podcast Sector Oficios, el técnico extremeño ha hablado con claridad sobre las sombras de su profesión y la desinformación a la que se enfrentan a diario los consumidores.

Saber instalar no es saber reparar

Para el profesional, uno de los grandes males del sector es la falta de capacitación real en el diagnóstico de averías. “Hay mucha gente que instala pero no sabe reparar; que se dedique al aire acondicionado alguien no quiere decir que sepa reparar aire acondicionado", señala.

Esta falta de preparación técnica desencadena, según su experiencia, un elevado porcentaje de engaños, voluntarios o por ignorancia, hacia el cliente. "En averías, el 70 % de la gente engaña al usuario. Te dicen que se ha ido el compresor y era un cable quemado", confiesa.

Las claves para no morir en el intento empresarial

Más allá de los problemas de intrusismo y falta de formación en la calle, Rey también ha querido reflexionar sobre la gestión de un negocio dentro del sector de los oficios. Tras casi dos décadas al frente de su propia compañía, defiende que el dominio técnico no garantiza el éxito de una empresa.

"La gente se piensa que tú eres muy bueno instalando o trabajando y te va a ir bien, y el secreto de una empresa no es ese", puntualiza el empresario.

Para Rey, la supervivencia en el sector depende de una gestión analítica y pausada "El secreto se basa en la organización, se basa en saber comprar y en saber vender y, sobre todo, que no te metas en charcos que no puedes alcanzar", concluye, recordando la importancia de medir los riesgos para evitar que un crecimiento descontrolado termine arruinando el negocio.