Silvia Intxaurrondo tiene algo que decirle a Feijóo tres años después de su choque en directo: "Sigo esperando que cumpla su promesa"

El 17 de julio de 2023, a pocos días de las elecciones generales —fueron el 23— la periodista Silvia Intxaurrondo puso en apuros al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, en varios asuntos pero principalmente en la congelación de las pensiones y en el Caso Pegasus de espionaje a miembros del Gobierno de España.

En aquella entrevista, la presentadora le preguntó al líder del PP por otra de las afirmaciones que hizo durante el cara a cara con Sánchez: la acusación del 'popular' contra el presidente del Gobierno de que este había interferido en la investigación del Caso Pegasus no colaborando con la justicia.

Eso sí, el propio Feijóo reconoció después que esta información que había soltado a la ligera podría ser "errónea". "¿Cómo un hombre de su formación y su nivel puede difundir sin contrastar una información que afecta a la seguridad del Estado?", le replicó entonces Silvia Intxaurrondo en directo.

Ahora, tres años después, la periodista ha recordado este suceso en una entrevista con InfoLibre donde ha hablado sobre la labor del periodismo a la hora de fiscalizar al poder y prevenir la mentira.

El bulo de Feijóo

"En el debate electoral de 2023, ante millones de ciudadanos, Feijóo soltó un bulo sobre el archivo del gravísimo caso de espionaje Pegasus. Tres años después, sigo esperando que cumpla su promesa y me envíe el teletipo de agencia en el que dijo haberlo leído. Cuando mentir no cuesta nada, la verdad empieza a parecer una extravagancia", ha afirmado Intxaurrondo.

Su visión del periodismo es la de contar "sin eufemismos" lo que supone para la sociedad en cuanto a retrocesos el auge de los partidos de extrema derecha. Según la periodista "hay explicar qué derecho se está debilitando, quién lo pierde y quién obtiene poder con esa pérdida".

"No corresponde al periodista sustituir al ciudadano, pero sí hacer ver cómo un retroceso se disfraza de normalidad, de lógica falaz o de simple trámite administrativo", ha sentenciado sobre este asunto en InfoLibre.