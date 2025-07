Le dice a su hijo que quizá no pueden ir a la playa y la respuesta del pequeño es para enmarcar

La usuaria de X @ymuchosmemes (o Ana_LaPatata) ha contado a través de su cuenta de la red social X cuál ha sido la ocurrente respuesta de su hijo pequeño al decirle que quizá no pueden ir a la playa porque ella está enferma.

"Le he dicho a mi hijo que mañana no podemos ir a la playa porque seguramente seguiré algo malita", ha comenzado contando la usuaria, justo antes de revelar cuál ha sido la respuesta del pequeño.

"Y me ha respondido: "¡Por eso! Llevas así dos días, quedarnos en casa no está funcionando, a lo mejor en la playa te curas", ha manifestado la tuitera, comentando entre risas la ingeniosa contestación que ha hecho estallar las risas entre la comunidad tuitera.

Tanto es así que el divertido tuit ha alcanzado ya más de 800.000 visualizaciones y 56.000 'me gusta', teniendo un gran alcance en la red social antes conocida como Twitter.

"Cuando le he dicho que tengo que estar mejor me ha llevado de la mano a mi cama, me ha dicho que me tumbe y me ha traído un sándwich de jamón York y un zumito (es lo máximo que sabe cocinar)", ha añadido la madre, muerta de amor con la insistencia del pequeño.