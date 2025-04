Le dicen a un cardenal español que aparece en las quinielas para ser el nuevo papa y responde con tres palabras divinas

Cristóbal López, cardenal español y arzobispo de Rabat, ha concedido una entrevista en el especial de TVE por el funeral del papa Francisco en la que ha hablado con rotundidad sobre los rumores de que es uno de los favoritos a ser el nuevo papa.

La periodista Alejandra Herranz le ha contado que, "en los últimos días, su nombre ha sonado, y mucho, en las quinielas para papable". "¿Usted esto cómo lo ve?", le ha preguntado.

"Pues lo veo bien porque así se va a cumplir una vez más aquello de que quién entra al cónclave papa, sale cardenal. Y como yo no tengo ninguna pretensión, es más, no me vería jamás en ese rol, pues que se hable de mí en estos inicios quiere decir que no caerá esa pesada carga sobre mis espaldas", ha asegurado.

"Pero esas quinielas, esas especulaciones periodísticas, hay que tomarlas con sentido del humor. No tienen ningún fundamento lógico y, además, en esto de la elección del papa, la lógica no funciona demasiado. Ya pasó con Francisco y con muchos otros, que nadie se lo esperaba y resultaron elegidos", ha contado.

Al final de la entrevista, la periodista de TVE no ha dudado en, por si las moscas, pedirle una entrevista en el caso de que sea elegido papa y el cardenal Cristóbal López ha contestado de una forma sublime.

"Gracias a ustedes. Como ha dicho otro cardenal cuando le preguntaron si podía ser papa: 'Sí, papa frita'. Muchas gracias", ha señalado entre carcajadas y provocando la risa de la periodista.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.