Le dicen que en España "está prohibido estudiar geografía" y tremendo discurso suelta

La usuaria de TikTok @harenmork ha publicado un vídeo, enfadada, para responder a un internauta que ha criticado que "un español tenga derecho a quejarse de la ignorancia cuando" en el país "está prohibido estudiar geografía".

"No tenéis ni idea de lo que se enseña en España, así que la audacia que tenéis para hablar de ella tiene telita. Cuando yo estudiaba 3º de la ESO, hace casi diez años, estábamos obligados a aprendernos todos los países del mundo y sus capitales", ha empezado diciendo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

También ha asegurado que "te pasas toda la ESO, de los 12 a los 16 años, aprendiendo ríos, montañas, sabanas, desiertos, mares, todo del puto planeta, es decir, en España es obligatorio saberse la geografía mundial, tanto física como política".

"¿Que hay gente que se le olvida? Por supuesto, porque 15 años después de estudiarlo cómo te vas a acordar de 198 países. Y decís lo mismo de la historia, sin tener ni idea de lo que se da. En España se enseña la conquista de España a América como algo negativo, desde el punto de vista indigenista. Se enseña que fue una putada, que hizo mucho mal y que no fue justo. Se dice que Colón llegó a América, no que la descubriera", ha continuado.

"A mí no me metas en un saco al que no pertenezco. Yo, además, tengo derecho a hablar de lo que me salga de los huevos, y si me quiero reír de la ignorancia estadounidense me río, porque tengo el derecho a reírme de lo que me dé la gana (...) El ridículo lo estás haciendo tú", ha dicho enfadada.

Y así ha terminado la joven de hablar de lo sucedido: "¿No os gusta mi TikTok? No me sigáis, bloqueadme, pero dejadme en paz, porque voy a seguir hablando de lo que me de la gana".