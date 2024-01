Le dicen que su marido está con ella "por los papeles" y utiliza la ironía para callar bocas

La usuaria de TikTok @aichadieye ha dado una respuesta magistral y repleta de humor a un usuario anónimo y sin foto de perfil que ha comentado en un vídeo anterior que su marido está casado con ella por los papeles.

"¿Quiere los papeles? Vamos a pedirle explicaciones", ha manifestado de forma irónica al inicio del vídeo, que cuenta con medio millón de visualizaciones y más de 20.3000 'me gusta' en dos días.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Siempre con el sarcasmo por delante y sin tomarse a mal el comentario, la usuaria ha recorrido la casa desde la cocina al salón. "Oye, tú, que me he enterado por ahí que estás conmigo por los papeles", le ha recriminado a su marido, que estaba tan tranquilo en el sofá.

Un poco desconcertado por la aparición repentina, le ha vuelto a insistir sarcásticamente: "Me parece muy feo que me estés utilizando". Su marido no ha dudado en seguirle el juego: "Después de 14 años de matrimonio, cuatro niños juntos, toda una vida juntos, me parece que los papeles me han salido caros".

"No sé, eso es lo que dice la gente", ha respondido ella. "Yo ya no sé si quiero el divorcio, porque por papeles yo no estoy contigo, si no es por amor no", ha concluido, mientras su marido estallaba de risa. "A eso se le llama callar la boca con clase, viva el amor", ha comentado uno de los usuarios, que han defendido a Aicha Dieye y su marido de comentarios parecidos al que ha respondido en el vídeo.