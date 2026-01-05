Daniel Sánchez Arévalo señala la razón por la que el 19% de los jóvenes cree que el franquismo fue "muy bueno"

SAN SEBASTIÁN, ESPAÑA - 23 DE SEPTIEMBRE: Daniel Sánchez Arévalo asiste al photocall de "Rondallas" durante el 73.º Festival Internacional de Cine de San Sebastián en el Palacio Kursaal el 23 de septiembre de 2025 en San Sebastián, España. (Foto de Carlos Álvarez/Getty Images)

El director de cine Daniel Sánchez Arévalo ha roto una lanza en favor de la cultura, que en su opinión actúa como un elemento clave para combatir los extremismos y las ideologías contrarias a la democracia. Lo ha hecho en una entrevista para El Mundo, donde ha hablado sobre su nueva película, Rondallas.

"Lo preocupante es como cala la decepción en las generaciones más jóvenes que no saben lo que es el franquismo y lo que significa una dictadura", ha asegurado en relación al "revival" de la Transición como eje central de algunas de las series y películas españolas más recientes.

Para Daniel Sánchez Arévalo, esta es la razón de que algunos jóvenes abrecen ideas "de lo más nocivo". De esta forma se ha referido al auge de la extrema derecha en nuestro país. Según el barómetro del mes de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 19% de los jóvenes cree que los años de la dictadura de Francisco fueron "muy buenos".

"No se ha sabido contar de dónde venimos"

Una opinión que, según el director de películas como Gordos o Primos, se explica por "el desconocimiento extremo de la historia que hay ahora mismo". En esta línea, Daniel Sánchez Arévalo cree que "el auge de las ideas reaccionarias tiene que ver con la cultura", pues "no se ha sabido transmitir ni contar de dónde venimos".

"La cultura está anulada en nuestra sociedad y eso trae consecuencias perversas. Tengo la impresión de que la narración de lo que somos se ha interrumpido", afirma en las páginas de El Mundo, donde también ha sido crítico con el pasado más reciente de nuestro país.

"La generación de mi padre nos engañaron"

Daniel Sánchez Arévalo también ha hecho un repaso de los primeros años de la democracia y la llegada del PSOE al Gobierno de la mano de Felipe González. Preguntado por su padre, el dibujante José Ramón Sánchez, y sus dibujos para la campaña del PSOE en los 80, el cineasta no duda en señalar los errores que cometió "la generación de mi padre".

"La generación del cambio, la del PSOE, nos hizo creer en una España utópica que no ha pasado, nos engañaron", asegura Daniel Sánchez Arévalo. Sobre esta cuestión también cuenta que ha hablado muchas veces con su padre, José Ramón Sánchez.

"Nos jodió la vida a mí y a toda mi generación. Él fue el que dibujó las campañas del PSOE para las generales y de la alcaldía de Tierno Galván. En sus dibujos pintaba una España idílica y utópica donde todo el mundo parecía feliz. Siempre le he dicho que nos hizo creer que todo eso era posible", afirma en El Mundo.

Sin embargo, para el también guionista y novelista, lo que ocurrió fue lo contrario. "Nos prometieron algo que no ha sucedido. Ahora mismo todo resulta exageradamente tóxico, la realidad desmotiva completamente", opina.