Anabel Alonso pone este tuit "por si queda algún ignorante" sobre lo que realmente quiere Trump en Venezuela

Las reacciones a la detención este sábado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos no cesan y tanto los que están en contra como a favor están manifestando sus opiniones en las redes sociales.

Este lunes ha llegado una de las últimas, que ha sido la de la actriz Anabel Alonso, que siempre se ha caracterizado por ser contundente en sus comentarios, así como por no tener problemas en mojarse en asuntos de toda índole, especialmente en aquellos con un matiz político.

Sobre este tema lo ha hecho de una forma clara y concisa y ha querido explicar los motivos que ha llevado a Trump a detener a Maduro: "Trump quiere el petróleo no la democracia. (Por si queda algún ignorante por ahí)".

Más reacciones a la noticia

Otra actriz que también se ha manifestado ha sido Ana Obregón, que con un vídeo en su Instagram ha asegurado que "esto no es una invasión" sino "una LIBERACIÓN para Venezuela".

"Es una detención del dictador y narcotraficante que sembró el terror y secuestro al pueblo venezolano durante un cuarto de siglo. ¡Venezolanos! El gobierno de Maduro os quitó TODO MENOS las ganas de ser LIBRES. POR ESO, HOY, TODAS LAS PERSONAS DEL MUNDO CON SENSIBILIDAD, HUMANIDAD Y EMPATÍA CELEBRAN VUESTRA LIBERTAD. VENEZUELA LIBRE!!", ha afirmado Obregón.

Por su parte, una de las más polémicas ha sido la del torero Fran Rivera: "Ha liberado a un país maravilloso o ha puesto la primera piedra para liberar a un país maravilloso, del cuál tengo muchísimos amigos. Lo ha liberado de un narcoterrorista, asesino, cobarde, que lleva reprimiendo y abusando de su pueblo. Vamos, un dictador, con todas las palabras. Así que, señor Trump. Muchas gracias".

Sin embargo, ha continuado con unas palabras que han traído mucha cola: "No pare. No pare. Hay que seguir. Mire para acá. Que aquí hay cosas que huelen a chamusquina. Hay muchos con unas caras muy raras. Huele a chamusquina. Mire para acá también".

El mensaje de Trump

Donald Trump ha comparecido en la noche de este lunes y ha exigido a la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "acceso total" al país en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que ha amenazado con realizar nuevos ataques sobre la nación caribeña si el Gobierno "no se porta bien".

"Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", ha afirmado Trump, que ha hecho hincapié en las infraestructuras, ya que "las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo", dice.

Ha vuelto a asegurar que las grandes petroleras estadounidenses entrarán en Venezuela a reparar la infraestructura que construyeron y que, según él, el chavismo robó a Washington.