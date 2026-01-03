Se desvela el plan de Francia y Reino Unido para desplegar hasta 15.000 soldados en Ucrania

El medio alemán NTV asegura que, según un informe de prensa, varios estados europeos están dispuestos a hacer parte de la supervisión de un posible alto al fuego entre Rusia y Ucrania.

Esto les permitiría, en caso de emergencia, desplegar tropas por tierra para mantener la paz. Diplomáticos han señalado que el número de tropas terrestres europeas desplegadas durante los primeros seis meses, dependiendo de los contingentes de los Estados participantes, oscilaría entre 10.000 y 15.000 uniformados.

"Los planes sobre las posibles garantías de seguridad para Ucrania ya están ultimados. Fueron elaborados, en esencia, por expertos militares de las fuerzas armadas británicas y francesas en cooperación con Bruselas», informó con antelación el periódico Die Welt, citando a diplomáticos de la UE.

Las sanciones que plantea la Unión Europea

El mismo informe expone que la Unión Europea tiene la intención de ejecutar más sanciones a Rusia, el próximo 24 de febrero del 2026, coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Este paquete incluiría restricciones de viaje y la congelación de activos en la UE para más personas y organizaciones. También se planeaban nuevas sanciones en el sector energético y bancario. Adicionalmente, se eliminarían los vacíos legales que permitían eludir las sanciones existentes.

El propio informe añade que se estaba considerando la prohibición de la importación de uranio ruso, sancionando así a la Agencia Federal de Energía Atómica de Rusia (Rosatom). Sin embargo, esta propuesta ha encontrado hasta ahora resistencia en países como Francia y Bélgica.

Cabe recordar que la máxima autoridad ucraniana, Volodímir Zelenski, se reunió el pasado domingo 27 de diciembre, en territorio norteamericano, con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para discutir algunos puntos claves respecto al tratado de paz entre Rusia y Ucrania, la junta fue fructifica, sin embargo, e incluso el gobierno ruso avaló los esfuerzos mediadores por parte de Estados Unidos. Por su parte, la Unión Europea exige que haya garantías de seguridad desde el inicio.