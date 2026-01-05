Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El tremendo encontronazo de Miley Cyrus con un fotógrafo que le gritaba en la alfombra roja
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

El tremendo encontronazo de Miley Cyrus con un fotógrafo que le gritaba en la alfombra roja

Tuvo lugar en los Palm Springs International Film Festival Film Awards.

Marina Prats
Marina Prats
Miley Cyrus en la alfombra roja de los Palm Springs International Film Festival Film Awards.
Miley Cyrus en la alfombra roja de los Palm Springs International Film Festival Film Awards.Michael Buckner

Este fin de semana hubo doble sesión de premios en Hollywood. Por un lado, el sábado tuvieron lugar los Palm Springs International Film Festival Film Awards y el domingo los Critics Choice Awards con los que se da el pistoletazo de salida a la temporada de premios, a los que seguirán el próximo 11 de enero los Globos de Oro.

Como viene siendo habitual, estos galardones han ido acompañado de su tradicional desfile de estrellas por sus respectivas alfombras rojas, donde cada vez son más frecuentes los encontronazos entre famosos y fotógrafos. Al igual que sucedió con Chappell Roan en los MTV VMAs 2024, Miley Cyrus respondió este sábado a un fotógrafo en la alfombra roja de los Film Festival Film Awards cuando este le gritó que se quitara las gafas de sol.

"Si me gritas, haré lo contrario de lo que me dicen", le dijo de forma amable con una sonrisa en la cara, aunque sin perder su autoridad y su voluntad. 

Tras el incidente, Cyrus continuó posando ante las cámaras quitándose las gafas de sol y poniéndoselas alternando distintas imágenes. 

Este incidente no hizo que la artista no se detuviese ante los periodistas, que le preguntaron por el 20º aniversario de Hannah Montana, la producción de Disney Channel que la hizo saltar a la fama a comienzos de los 2000.

Los reporteros le preguntaron si tenía pensado alguna gira, espectáculo u homenaje a esta icónica serie. "Absolutamente, estamos trabajando duro en ello y quiero hacer algo significativo", respondió dejando claro que los fans podrán disfrutar de algún espectáculo especial. 

Ante la insistencia del reportero de Variety por si le podía facilitar más detalles, Cyrus no dudó en decirle "¿No ves el flequillo?" en referencia a su icónico flequillo rubio como Hannah Montana en la ficción.

Además del aniversario de la serie, a Cyrus le espera un 2026 cargado de emociones, también a nivel personal. Este año la actriz volverá a pasar por el altar, tras su separación de Liam Hemsworth, con el músico de rock Maxx Morando. Tras semanas de rumores, la revista Page Six confirmó la noticia después de que la actriz luciera un impresionante anillo de compromiso en la alfombra roja de la premiere de la cinta Avatar: Fire and Ash.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 