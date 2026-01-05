El tremendo encontronazo de Miley Cyrus con un fotógrafo que le gritaba en la alfombra roja

Este fin de semana hubo doble sesión de premios en Hollywood. Por un lado, el sábado tuvieron lugar los Palm Springs International Film Festival Film Awards y el domingo los Critics Choice Awards con los que se da el pistoletazo de salida a la temporada de premios, a los que seguirán el próximo 11 de enero los Globos de Oro.

Como viene siendo habitual, estos galardones han ido acompañado de su tradicional desfile de estrellas por sus respectivas alfombras rojas, donde cada vez son más frecuentes los encontronazos entre famosos y fotógrafos. Al igual que sucedió con Chappell Roan en los MTV VMAs 2024, Miley Cyrus respondió este sábado a un fotógrafo en la alfombra roja de los Film Festival Film Awards cuando este le gritó que se quitara las gafas de sol.

"Si me gritas, haré lo contrario de lo que me dicen", le dijo de forma amable con una sonrisa en la cara, aunque sin perder su autoridad y su voluntad.

Tras el incidente, Cyrus continuó posando ante las cámaras quitándose las gafas de sol y poniéndoselas alternando distintas imágenes.

Este incidente no hizo que la artista no se detuviese ante los periodistas, que le preguntaron por el 20º aniversario de Hannah Montana, la producción de Disney Channel que la hizo saltar a la fama a comienzos de los 2000.

Los reporteros le preguntaron si tenía pensado alguna gira, espectáculo u homenaje a esta icónica serie. "Absolutamente, estamos trabajando duro en ello y quiero hacer algo significativo", respondió dejando claro que los fans podrán disfrutar de algún espectáculo especial.

Ante la insistencia del reportero de Variety por si le podía facilitar más detalles, Cyrus no dudó en decirle "¿No ves el flequillo?" en referencia a su icónico flequillo rubio como Hannah Montana en la ficción.

Además del aniversario de la serie, a Cyrus le espera un 2026 cargado de emociones, también a nivel personal. Este año la actriz volverá a pasar por el altar, tras su separación de Liam Hemsworth, con el músico de rock Maxx Morando. Tras semanas de rumores, la revista Page Six confirmó la noticia después de que la actriz luciera un impresionante anillo de compromiso en la alfombra roja de la premiere de la cinta Avatar: Fire and Ash.