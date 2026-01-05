Decenas de miles de hogares en Berlín continúan sin electricidad tras el ataque de un grupo anarquista a una central eléctrica

Al menos 30.000 hogares continúan sin luz en Berlín después de que el grupo anarquista Vulkan se atribuyera el ataque a la central eléctrica de Lichterfelde este sábado. El alcalde de Berlín, Kai Wegner, ha tildado el atentado de "terrorismo". "Fue un grupo extremista de izquierda el que, una vez más, atacó nuestra infraestructura, poniendo en peligro la vida de las personas. [...] Debemos atrapar a estos perpetradores ya; esto no es una broma, es un ataque terrorista", declaró el político en palabras recogidas por Taggespiegel.

Tal y como han informado desde Stromnetz Berlin, la empresa responsable de la red de electricidad en la capital alemana, el apagón se alargará posiblemente hasta el próximo jueves, aunque los hogares y comercios puedan ir recuperando la luz poco a poco. Si en estos momentos se estima que 30.000 hogares están sin acceso a electricidad, justo después del momento del ataque eran 50.000 las familias afectadas.

El ataque ha sido reivindicado por un grupo que se autodenomina Volkan y que el pasado mes de agosto ya había declarado la autoría de una quema de cables en la red ferroviaria en el oeste de Alemania. Otro grupo anarquista, además, reivindicó en septiembre un incendio contra torres de electricidad en el suroeste de Berlín, que también dejó sin electricidad a miles de usuarios durante todo el día.

El periódico británico The Guardian ha tenido acceso a la carta en la que el grupo Volkan se atribuye al ataque. Según defienden en el texto, de 2.500 palabras, el objetivo de lo que llaman una "acción de interés público" y un "acto de autodefensa y solidaridad internacional con todos los que protegen la vida y la tierra" era el de "cortarle el poder a la clase dominante".

"Contribuimos a nuestra propia vigilancia, y esta es exhaustiva. Las corporaciones tecnológicas están en manos de hombres con el poder que les otorgamos. Algún día simplemente nos sentaremos frente a pantallas brillantes o máquinas muertas, muriendo de sed y hambre", declaró el grupo tal y como recoge The Guardian.

Tras el ataque, en Alemania se ha reabierto el debate acerca de la poca seguridad existente en infraestructuras críticas. Este no es el primer ataque que provoca un apagón en los últimos meses, como ya se ha mencionado, y según los expertos no se requiere una gran capacitación técnica para provoca daños similares.