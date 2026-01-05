Última hora del tiempo hoy: la AEMET revela qué va a pasar con la cabalgata de Reyes, la nieve y el temporal en España

La AEMET revela qué va a pasar con la cabalgata de Reyes, la nieve y el temporal en España.

La borrasca Francis ha dejado nieve en multitud de puntos de España en el amanecer de este lunes 5 de enero. No sólo ha habido nevada en Madrid, que ha dejado curiosas estampas como los copos cayendo en la Gran Vía, sino que localidades como Segovia o Toledo también han amanecido blancas.

La nieve ha causado dificultades en 32 carreteras, como ha informado la Dirección General de Tráfico, pero hasta el momento sin demasiados incidentes.

La nevada trae además consigo una inmediata pregunta: ¿qué va a pasar con la cabalgatas de los Reyes Magos de esta tarde, tanto en la de Madrid, que se televisa para toda España, como en el resto de municipios? ¿Podrán Sus Majestades saludar como corresponde a los niños en un día tan especial?

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido su pronóstico del tiempo para hoy, que incluye una comunidad en alerta naranja, Cantabria, y otras diez en alerta amarilla. Así es como prevé que va a afectar la borrasca Francis a las cabalgatas de la tarde:

Qué tiempo va a hacer en la Cabalgata de Reyes en Madrid y previsión de nieve

La Comunidad de Madrid está bajo aviso amarillo este lunes por nevadas en cotas bajas.

Tanto la comunidad como la ciudad de Madrid han amanecido con nevadas en cotas bajas.

En la franja entre las 12:00 y las 18:00 se esperan cielos despejados en la capital y 3ºC.

Entre las 18:00 y las 24:00; es decir, en plena Cabalgata no se esperan precipitaciones, pero la temperatura rondará los 0ºC.

Probabilidad de nieve durante la cabalgata, según la AEMET

La AEMET ha avisado de tiempo gélido para este lunes, con numerosos puntos de España con temperaturas bajo cero esta tarde en la franja horaria en la que se estarán celebrando las cabalgatas.

Estas temperaturas bajo cero se esperan "en amplias zonas del norte, centro y este de la Península", ha informado la AEMET en su cuenta de X.

"En zonas del Cantábrico y sureste peninsular las cabalgatas también podrían estar pasadas por agua (o nieve)", ha advertido la AEMET.

Este es el mapa de la previsión oficial para las 18:00, hora en la que Sus Majestades pondrán en marcha las carrozas:

Previsión de la AEMET para las 18:00 del 5 de enero de 2026. EL HUFFPOST

Pronóstico de lluvia durante la cabalgata de Reyes

La nieve no es la única protagonista de este lunes, puesto que también habrá lluvia. Andalucía y Murcia han activado la alerta amarilla por fuertes precipitaciones.

En la costa granadina habrá tormentas ocasionales y se recogerán más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas y niveles superiores a 15 litros por metro cuadrado en una hora, al igual que en Campo de Cartagena y Mazarrón (Murcia), recoge EFE.

También está activada la alerta amarilla por lluvias la isla de Gran Canaria, por acumulaciones de más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

Estado de las carreteras de la DGT actualizado

La Dirección General de Tráfico, ante a la previsión de nevadas recuerda, recuerda su recomendación consultar las carreteras afectadas por hielo y nieve de realizar cualquier desplazamiento, lo que se puede hacer aquí.

En torno a las 10:00 había 56 vías afectadas, tanto de la red principal como secundaria.

En la web de la DGT se puede consultar también el mapa de las incidencias en tiempo real: