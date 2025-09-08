Le invitan a una boda y el mensaje en la parte inferior de la invitación conquista a todos: algo MUY poco habitual

Es ya casi una tradición que, cuando los novios entregan las invitaciones para su boda, en alguna parte dentro de ese documento figure un número de cuenta para que todo aquel que vaya a ir a la celebración haga una transferencia o un Bizum.

Entran ahí ya las dudas típicas: ¿Cuánto dinero hay que dar para no quedar mal? ¿150 euros es suficiente? ¿Es mejor 200? Otra gente, más que dudas, lo que siente al ver esas invitaciones es indignación, al entender que se le está casi obligando a dar dinero por ir.

Por eso, son muchísimas personas las que están aplaudiendo una invitación de boda que ha subido a la red social Threads el usuario reyhotblood. "Me han invitado a una boda donde NO hay que pagar, no se acepta dinero, ni nada. Solo quieren que estemos", celebra.

Junto al mensaje ha mostrado la invitación en cuestión, en la que se ve el nombre de los novios y la fecha del evento, que en este caso es el 24 de abril de 2026. "Hay momentos en la vida que son especiales por sí solos. Compartirlos con las personas que quieres los convierte en momentos inolvidables", se puede leer.

Con todo, lo más llamativo viene justo después, en la parte inferior: "PD: No se admiten regalos. Nuestro regalo sois vosotros".

"Nuestra previsión es casarnos en mayo del año que viene y tenemos exactamente la misma idea. Hacer una comida muy íntima porque queremos COMPARTIR el día con familia y amigos y la gente nos critica porque queremos hacerlo así y sin regalos... prefiero hacer algo más pequeño y compartir que hacer algo más grande y con mil tonterías y que eso implique un esfuerzo económico a mi gente... Hay gente que viene de la otra punta del mundo, literal... le voy a pedir regalo? A mi me daría vergüenza...", dice una persona en los comentarios.

"Pili y Juan Carlos acaban de inaugurar una nueva era, la de las bodas más modestas pero invitaciones reales y no entradas a eventos. GRACIAS Pili y Juan Carlos", dice otro.

En todo caso, hay quien cree que, pese a lo que ponga, los invitados deberían hacer algún regalo a los novios: "¿Y en serio seréis capaces de presentaros SIN NADA? A mí se me caería la cara de vergüenza, igual que no voy a un cumpleaños, a un bautizo, a un aniversario, etc sin llevar un detalle. No hace falta dar dinero, pero hay opciones para quedar mínimamente bien.