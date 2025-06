Le llama la atención lo que hacemos los españoles tras pedir la cuenta en los restaurantes: parece que en otros lugares no es normal

La usuaria de TikTok @spanishwithmovida, una chica que se dedica a dar clases de español para extranjeros, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando qué es lo que pasa en España tras pedir la cuenta en un restaurante, algo que no es común en todos los países.

"Creo que no mucha gente lo sabe, pero si estás en España y pides la cuenta en un restaurante, no significa que te vayas. Por ejemplo, decir 'la cuenta por favor' no significa que estés listo para pagar", ha explicado la española.

"En la cultura española, a veces pedimos la cuenta y nos quedamos a terminar nuestra bebida, a seguir hablando con los amigos, incluso a tomarnos unos chupitos. Es decir, puedes pedir la cuenta e irte como una hora después", ha explicado la usuaria.

Pero si estás listo para pagar, hay una frase que usamos mucho y que podría serte útil: 'Me cobras, por favor', o '¿Me cobras cuando puedas?'. Literalmente significa: '¿Puedes cobrarme, por favor? ¿Puedes cobrarme cuando puedas o cuando tengas la oportunidad?'", ha comentado la profesora.

"Esto significa que estás listo para pagar, ya sea en efectivo o con tarjeta, y es cuando se supone que debes irte. Ten esto en cuenta cuando vayas a un restaurante en España y usa esta frase la próxima vez", ha concluido la usuaria.