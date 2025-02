Le pregunta a su abuela qué sintió al saber que era homosexual: todo lo que dice es MA-RA-VI-LLO-SO 

La abuela del creador de contenido Jordi Rodríguez (@jordirodriguezmoreno) ha hecho saltar alguna lágrima a millones de personas después de responderle a su nieta la pregunta sobre qué sintió cuando le contó que era homosexual.

La respuesta inicial impacta, pero a medida que va desmenuzando el relato va revelando el verdadero motivo, un giro de guion, pues al principio parecía que era por un motivo, pero ha llegado a ser mucho más.

"Una pena muy grande, te lo digo sinceramente, porque te veía tan guapo, porque en mi época... los mataban. Yo decía ¡madre mía! A mi nieto lo van a matar", ha expresado al principio. Aquí viene el giro que ha maravillado a miles y miles de personas.

"Ahora lo veo tan feliz, que pensé: ¿Por qué no me lo callé cuando lo pensaba? Ahora estoy muy contento, porque además has cogido un nene... El primero no me gustaba, pero yo no dije nunca nada, pero este sí, es igual que tú", ha proseguido, añadiendo que era igual que su nieto por el "cariño" que tiene hacia las personas y el buen trato.

Luego le ha preguntado qué piensa de la gente que no está de acuerdo con el amor hacia el mismo género. "Una cosa muy sencilla, que tenía que pasarles 20.000 puñaladas traseras a todo el mundo, porque cada uno nace como es y SE ACABÓ", ha sentenciado.

"Yo no lo entendía por culpa de FRANCO. Una cosa voy a decir: hay hombres y mujeres que van con mujeres y yo les apoyo y hombres que van con hombres y yo les apoyo, porque cada uno nace como es, hay unos que son guapos y otros que son feísimos", ha confesado.

Luego se ha dirigido a su nieto, directamente, para terminar de llegar al corazón de todos: "Yo te quiero con toda mi alma como eres, y a la gente que le den por culo, y hablo mal, si tú eres feliz y te veo muy feliz, yo soy mucho más feliz que tú", ha concluido.