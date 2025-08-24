Le pregunta a su madre si su abuela está muerta, le responde que sí y la réplica que le suelta no la vio venir

Las conversaciones entre madres e hijos son, en muchas ocasiones, un tesoro que se quedan en la memoria y se convierten, incluso, en anécdotas familiares. Las que se pubican en las redes sociales, además, son la fórmula perfecta para hacer las delicias de los usuarios.

Este es el caso de la conversación que ha publicado la usuaria de X @Iriagal, quien ha mostrado la pregunta que le hizo su hija y la réplica de esta, que no vio venir: ni ella ni nadie.

"Mamá, ¿la abuela Maribel está muerta?", le preguntó. A lo que ella respondió: "Sí, cariño" "¿Y va a estar mucho tiempo muerta o qué?", soltó entonces su hija. La publicación acumula ya más de 11.000 me gusta.

"Hoy mi madre ha llorado de la risa allí donde esté", ha concluido.

Entre la multitud de interacciones muchos usuarios han aprovechado para mostrar otra conversaciones con sus hijos, familiares o hasta cosas que dijeron o pensaron ellos mismos cuando eran más pequeños: