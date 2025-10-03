Le pregunta al profesor por su nota del examen: no le da el número pero deja este comentario insuperable

Las respuestas que los profesores dan a los alumnos ya sea en el instituto o en la universidad, ahora que está todo informatizado, son siempre objeto de risas en redes sociales.

En las últimas horas están dando que hablar varios correos antiguos que los profesores han mandado a alumnos y, como siempre en estos casos, los 'me gusta' y las interacciones se cuentan por cientos de miles.

Una usuaria ha dejado un mensaje en la red social de Elon Musk diciendo que "cualquiera que haya pasado por la universidad sabe que los correos con profesores son esto" y una captura de un mail en el que le dice al docente que por qué no tiene aprobada su asignatura si ha aprobado el resto.

A raíz de este mensaje otros usuarios han sacado la artillería y han desempolvado el baúl de los recuerdos de Gmail, donde quedan registradas conversaciones a través de correo electrónico con los profesores.

Ha sido otra usuaria la que se ha pasado el juego al compartir lo que le dijo su profesor en 2024 cuando le preguntó por la nota del examen de historia de la imagen. "Hola. Te escribo para saber mi nota del primer examen. Gracias, un saludo", le dice al docente.

Y este responde con un glorioso "ufff" y un emoji del dedo pulgar para abajo. "Dat was epic", ha añadido en tono de humor junto a la captura.

El mensaje en cuestión tiene un alcance de casi medio millón de usuarios, más de 19.000 'me gusta' y cientos de comentarios partiéndose de risa con la interacción entre el profesor y el alumno.

"Que no os engañen, los profes son muy trolls, a mí me pasó una vez y al final saqué muy buena nota", dice un usuario. Y otro añade: "Da igual que sea instituto, universidad o trabajo. Por muy bien que redactes el correo, siempre va a tener una respuesta 0 trabajada".