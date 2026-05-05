Le preguntan al director general de Consum si alguna vez compra en Mercadona y deja una reflexión digna de oírse 

Antonio Rodríguez Lázaro, director general de los supermercados valencianos Consum, ha dado una respuesta que está teniendo buena repercusión cuando, durante una entrevista en la Cope, le han preguntado si compra alguna vez en Mercadona.

"Aunque nada más sea para espiar, para ver qué hace", le han planteado a Rodríguez, cuya empresa cuenta con más de 1.000 establecimientos -entre supermercados propios y franquicias Charter- distribuidos en varias comunidades autónomas como Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón. En 2025 alcanzó una facturación superior a los 5.160 millones de euros, lo que supone un incremento cercano al 10 % respecto al año anterior,

Antes de responder, a Rodríguez se le ha escapado una sonrisa: "A ver, que sepáis que mi relación con Juan es buena. Cada vez que nos vemos nos saludamos y hacemos alguna broma".

"Competimos en el mismo mercado con unos modelos diferentes"

"A ver, Mercadona es un éxito, Mercadona es una empresa que lo hace fenomenal, es una empresa para aprender muchísimo y nosotros hemos aprendido muchísimo con ellos. Y es verdad que, bueno competimos en el mismo mercado, con unos modelos diferentes", ha señalado.

"Entonces se puede decir que él tiene unos clientes, segmentados para su modelo, y se puede decir que nosotros tenemos unos clientes que están, digamos, más propensos a comprar, digamos más contentos con nuestro modelo", ha explicado Rodríguez.

"Nos está yendo bien y a él también"

"Y bueno, cada uno está en su mercado, cada uno toma sus decisiones, cada uno está en su posición comercial, cada uno toma sus decisiones. Y la verdad es que a nosotros con nuestras decisiones nos está yendo muy bien, igual que a él también le va muy bien", ha rematado.

En el ámbito comercial, la compañía se caracteriza por su enfoque en el producto fresco y la proximidad, así como por la combinación de venta en libre servicio y atención en mostrador. Además, ha impulsado el comercio online, que ya llega a cientos de poblaciones españolas.