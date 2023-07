Le preguntan que a quién va a votar en el 23-J y su reacción provoca cientos de comentarios en Twitter

A pocos días de que millones de españoles sean llamados a las urnas, todavía hay algunos indecisos que, entre los debates y los programas electorales, acabarán decidiendo su voto en las horas previas a los comicios generales del 23 de julio.

Pero otros ya saben lo que van a votar, aunque, en un principio, traten de evitar decirlo. Es lo que le ha ocurrido a una joven que ha sido preguntada por ello en el perfil de TikTok @herqles_es.

El entrevistador le preguntó que "¿a quién vas a votar el próximo domingo 23 de julio?". "Bueno, bueno, bueno. No te lo puedo decir", contestó, aunque, finalmente, su intención quedara en nada.

"¿Qué te parece el actual Gobierno de Pedro Sánchez?", cuestionó. Algo que sirvió para que la joven asegurara que "no estoy muy a gusto con ello, pero, a ver, ajo... O sea, me tengo que aguantar".

Tras volverle a preguntar si no le ha gustado la acción del Ejecutivo central, terminó confesándolo todo. "No me ha gustado. Pues mira a lo mejor voy a votar a Vox, yo qué sé", señaló.

"A ver, yo es que como tengo campo, pues me viene muy bien para el campo, la verdad", defendió.

La escena acumula más de 1,6 millones de reproducciones en Twitter y cientos de usuarios no han dudado en reaccionar: