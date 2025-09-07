Le recuerdan a Gonzo que Évole dijo que Ayuso no le cogía el teléfono y sorprende al decir lo que le ha pasado a él

Gonzo estrena este domingo la nueva temporada de Salvados en laSexta y lo hace con una entrevista muy especial para él a su amigo y presentador de El Intermedio, el Gran Wyoming.

"Somos amigos desde hace años, hemos estado mucho tiempo juntos en vacaciones, comer en su casa es algo que llevo haciendo mucho tiempo... Aun así, sí. Algo de El Gran Wyoming no, de Chechu: y es que no quiere que se le adule", ha explicado en una entrevista en verTele.

El presentador de Salvados ha confesado que "esas partes de la entrevista en las que yo le hacía ver lo importante que fue para mí, él me hacía ver que por ahí no quería ir". "Que estamos de igual a igual, y que lo otro es casualidad", ha razonado.

Pero a Gonzo le han recordado lo que dijo el periodista Jordi Évole hace unos meses. Desde Sevilla, durante la presentación de la pasada temporada de Lo de Évole, llamó por teléfono al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.

"He estado alguna vez llamando al Gobierno de la Comunidad de Madrid y allí no me cogen el teléfono, no sé si se lo coge a usted la señora Ayuso", justificó delante de los medios de comunicación.

Tras preguntarle si a él sí que le ha cogido el teléfono, Gonzo ha respondido de forma sorprendente. "A mí me lo coge Miguel Ángel Rodríguez. Pero de las veces que me lo cogió, solo una vez fue para decirme que sí", ha contado.

"Le he llamado mogollón de veces desde aquella, y me dice: estás flipado, ya te gustaría, ni de coña. Pero es que ese no es tu trabajo", ha destacado, antes de decir que "el 'no' es el día a día, pero es que cuando te dicen que sí...".

"¿Cómo consigues al Papa? Pues es llamando un año, y otro año, y otro, y otro... no dándolo nunca por perdido. Eso es algo que aprendí en Salvados", ha detallado el periodista.