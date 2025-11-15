Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Le recuerdan a Unai Simón sus palabras tras lo que dijo Mbappé sobre la ultraderecha: su réplica dará que hablar
Le recuerdan a Unai Simón sus palabras tras lo que dijo Mbappé sobre la ultraderecha: su réplica dará que hablar

"El tema político es muy delicado y arriesgado".

Unai Simón, en una rueda de prensa con la selección española.

El futbolista Unai Simón, portero del Athletic Club y de la selección española, campeón de la Liga de Naciones de la UEFA y la Eurocopa con España, ha ofrecido una entrevista en el diario El Mundo en la que ha vuelto a hablar de sus declaraciones de hace un año tras lo que dijo Kylian Mbappé sobre la ultraderecha.

El deportista, dio que hablar en junio de 2024 tras asegurar que creía que "los jugadores tenemos mucha repercusión, pero al final es un tema político". "Creo que tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos opinar o no", reaccionó, a las palabras de advertencia del futbolista francés sobre al auge de la extrema derecha en Francia.

Un año después, ha vuelto a ser preguntado por ello y ha contestado de una forma que también va a dar que hablar. "¿Sabes qué pasa? Que, si tú a mí me pides opinar sobre cohetes aeroespaciales, yo puedo tener mi opinión, pero no soy un experto, y mi opinión no estará acertada", ha justificado.

"El tema político es muy delicado y arriesgado, sobre todo porque somos personajes públicos y hay muchos jóvenes que están perdidos políticamente y que pueden dejarse influir. Al final terminarán votando a quien vote su ídolo futbolístico", ha detallado.

Unai Simón ha tratado de defender que él puede saber "lo que es bueno para mí, pero eso no necesariamente tiene porqué serlo para los demás". "Por eso creo que quienes deben hablar de política son los políticos, no los futbolistas", ha reiterado.

Tras ello, le han preguntado que si ve las noticias sabe lo que está ocurriendo en el mundo y ha respondido, reconociendo que "hay casos extremos, como aquello de Francia y Mbappé, donde es evidente que no quiero en mi país fascismo, racismo ni xenofobia".

"Eso va más allá de la política, eso son cosas lógicas, va más allá de ser de derechas o de izquierdas. Después de aquella rueda de prensa se me malinterpretó y se me acusó de cosas que no soy. Yo simplemente no quiero condicionar a nadie políticamente, para empezar porque por supuesto que no tengo todas las claves", ha sentenciado.

