Le traen la cuenta en el restaurante y casi tiene que pedir un detective para descifrar lo que pone

No hay cuñado que se precie al que no le guste pedir de forma circense la cuenta. Lo primero es hacer una especie de garabato al aire mirando al camarero para después decir que le traigan "la dolorosa" y "la multa" y después añadir un "qué hemos roto" o "¿es esto la cláusula de Mbappé?".

Para poder decir alguna de estas frases primero hay algo básico: hay que entender la cuenta que te han traído y saber lo que tienes que pagar. La cuenta Soy Camarero ha compartido el ticket que le dieron en un bar a una persona y casi tienen que pedir un detective.

"Te mando este ticket de la cena del otro día, no supimos descifrarlo ninguno pero lo pagamos", le han dicho al creador de contenido adjuntándole una foto del ticket en cuestión.

Aunque parezca mentira, la nota está toda a mano y no se entiende absolutamente nada de lo que pone. Más o menos se pueden intuir los números pero en cuanto a la comida es casi indescifrable.

De hecho, es que no se entiende casi ni el precio total de la cuenta. "¿Alguien puede descifrar este jeroglífico?", ha pedido en tono de humor Soy Camarero. "Pagar 100 euros y que se solucionen porque no voy a perder mi tiempo en descifrar un nuevo dialecto que se acaban de inventar", dice un usuario sobre el asunto.

Otro añade: "Al establecimiento que les dio una comanda como factura sí habría que decirles 'lo pagamos por separado' para saber que qué es. Por cierto, dar una comanda como factura para luego declarar lo que les dé la gana y tener dinero negro... luego dicen de no malpensar de algunos bares".

Y ya uno se lo toma a broma: "Deben tener a un médico para que confeccione las facturas. Llévasela a un farmacéutico para que la descifre".