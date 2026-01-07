En Reino Unido advierten y temen por lo que puede pasar con el roscón de Reyes: hablan de una "guerra" contra Italia

El periódico británico The Times, fundado en 1785 y actualmente considerado uno de los más importantes de Reino Unido, con una tirada diaria de más de medio millón de ejemplares, ha advertido sobre una posible guerra entre dos tradicionales bollos: el roscón de Reyes y el panettone.

El articulista y corresponsal en Madrid, Isambard Wilkinson, destaca en el mismísimo titular que "los españoles libran una guerra cultural contra un invasor italiano". Además, advierte de que los más tradicionalistas temen que el roscón sea "usurpado" por su rival, el panettone, y se convierta en otra "víctima de la globalización".

"Pero la lucha no ha terminado", avisa. Cita algunos comentarios que expresan la angustia por el aumento de la popularidad del panettone, desvinculándolo de una cuestión menor y va más allá.

Una preocupación por el roscón de Reyes

Se hacen eco de varios artículos publicados en varios medios, incluidos españoles, donde destacan esta "guerra gastronómica".

La invasión extranjera: el periodista Bieito Rubido, del diario El Debate, escribe que tras "una cuestión menor" de esta guerra detrás hay "una profunda reflexión sobre cómo la cultura española se defiende de las invasiones extranjeras, incluso en la gastronomía".

La viñeta y el duelo: le llama la atención una viñeta publicada en La Vanguardia con el lema: "En lucha a muerte en un roscón y un panettone, ¿quién ganará?". Temen, en esta, que las tradiciones españolas cedan a este bollo "extranjero".

El roscón, un significado existencial: Reflejan las palabras escritas en El País, en el que describen al roscón de Reyes como "el dulce estrella de los primeros días del año, el dulce que cierra las fiestas navideñas".

Las cifras hablan por sí solas

Para calmas las aguas ante el creciente miedo, se apegan a una encuesta nacional de Carrefour en el que se revela que el 72,9% de los consumidores prefieren el roscón ante el rival italiano. Además, en un informe tradujeron que el 73% de los españoles considera la receta del roscón intocable: lisa o rellena de crema, nada más.

Según comenta el articulista, el sector de la panadería estima que se han consumido unos 30 millones de roscones esta temporada, un dato que es comparable al milímetro con cualquier año anterior. "El clásico relleno de crema sigue dominando, pero el pistacho ha comenzado a incursionar con cautela", comenta.

Los 3 mejores roscones de supermercado

Según la Organización de Consumidores y Usuarios, conocida comúnmente como OCU (no confundir con UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), hay tres roscones de supermercado elegidos como los mejores de del 2025.

1. Carrefour: lo definen como el mejor equilibrio entre calidad y precio. El Carrefour Extra relleno de nata se lleva la medalla de oro gracias a la combinación de sabor, textura y precio.

2. El Corte Inglés: para la OCU, El Obrador es de una calidad superior, pero a mayor precio. Este roscón de nata tiene como punto fuerte la calidad de su conjunto: la masa y el relleno.

3. Lidl: La medalla de bronce se lo lleva el roscón de Reyes con nata de Lidl por su relación entre la calidad y el precio. Definen el acabado como más sencillo y un sabor menos complejo que sus dos rivales.