Lío por este mensaje de José Manuel Soto sobre la muerte de Miguel Hernández

José Manuel Soto ha recibido cientos y cientos de mensajes en pocas horas tras poner un mensaje dirigido a la presentadora de la Cope Cristina López Schlichting que hablaba en su programa del fin de semana del poeta Miguel Hernández.

"Hoy he escuchado a Cristina López Schlichting en @COPE decir que a Miguel Hernández lo asesinaron. Es normal equivocarse, lo que no es normal es no rectificar y que nadie te rectifique… Murió de tuberculosis, como mucha gente en aquellos tiempos", ha afirmado el cantante.

Un mensaje que ha generado una ola de críticas y de comentarios de todo tipo ya que muchos consideran que el poeta de Orihuela fue asesinado por el régimen de Franco porque básicamente lo dejaron morir en la cárcel.

El poeta murió en la enfermería de la prisión alicantina a las 5:32 de la mañana del 28 de marzo de 1942 a los 32 años. Algo que todos le han querido recordar a Soto en los comentarios.

"Miguel Hernández murió de tuberculosis en prisión, pero hablar de asesinato no es exageración: fue víctima de un régimen que lo encarceló por sus ideas, lo dejó enfermar sin atención y lo condenó a morir. La represión política también mata", le ha dicho una persona.

Otro añade: "Miguel Hernández estuvo preso en 7 centros penitenciarios. Portugal, Sevilla, Madrid (Puerta del Sol), Orihuela, Palencia, Albacete y Alicante. Su periplo carcelario fue largo y tortuoso, marcado por la dureza del encarcelamiento que culminó con su muerte en el penal de Alicante".

Otros le dicen que no se atrevería a decir que Anna Frank murió de tifus y no por culpa del régimen nazi, que la llevó a un campo de concentración de Auschwitz junto al resto de su familia.

Hay también comentarios que dan la razón a Soto y que dicen que no hay que tragarse "la propaganda de la izquierda" en referencia al asesinato de uno de los mayores referentes de la literatura española de la historia.