Lío en un vuelo de Marrakech a Barcelona: el piloto aterriza de emergencia por una pasajera ebria 

El viaje en avión es un mundo completamente distinto al que conocemos, igual que el transporte público como el autobús, el tren o el metro. Esta vez ha habido un buen lío tanto para los tripulantes de cabina como para los pasajeros de un vuelo de Ryanair que realizaba un trayecto desde Marrakech hasta Barcelona.

Del vídeo que ha arrasado en redes sociales se ha hecho el medio de comunicación Ac2ality, que ha acumulado más de 1,2 millones de reproducciones y más de 25.000 'me gusta' en menos de 24 horas.

Tal y como se observa en el vídeo, la pasajera ha increpado a varios de los pasajeros, amenazándolos con agredirlos, aunque no se sabe cuál ha sido el origen de la disputa verbal. Ha ocurrido en pleno vuelo, y como era imposible controlar la situación, el piloto en cuestión acabó realizando un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Fez.

"Borracha y totalmente ida"

El medio especializado en turismo, Arecoa, ha contado que algunos testigos del incidente han relatado que la pasajera estaba "borracha y totalmente ida". Su comportamiento era más bien temerario desde el primer minuto del vuelo

Tras el aterrizaje, las autoridades la sacaron del avión, que pudo recuperar el rumbo hacia la ciudad catalana, aunque lo hizo con dos horas de retraso.

Los delitos en un avión

Los pasajeros aceptan la Ley de Seguridad Aérea Española del año 2003 al entrar en un avión. El artículo 41 del título IV de esta ley recoge todas las obligaciones generales exigibles a los pasajeros de cualquier aeronave de ámbito comercial. Algunos delitos que menciona esta ley son las siguientes: