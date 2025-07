Llama al 112 y no es ni mucho menos como se lo esperaba: lo que le responden le llama la atención

La creadora de contenido en TikTok @valeriagamall, con casi 30.000 seguidores en esta red social, ha contado cómo fue la llamada que tuvo que hacer al 112 y lo ha comparado con lo que ella se estaba imaginando.

"En mi vida había llamado al 112, pero hace poco tuve una situación en la que tuve que llamar. No sé qué me esperaba, pero lo que me pasó seguro que no", ha comenzado diciendo la joven tiktoker.

En el vídeo que ha publicado, que se ha hecho viral con más de 600.000 reproducciones, ha comenzado diciendo que esperaba llamar y que le respondieran rápido: "Que me preguntaran qué me estaba pasando, dónde estaba, cuál era mi ubicación y todo muy rápido".

"Entonces llamo y estoy preparada para la velocidad del asunto y empieza a sonar algo así como 'este número es solo para emergencias, si su situación no es una emergencia evite usar este número'", ha proseguido diciendo, mientras lo cuenta ralentizado la velocidad simulando el ritmo al que se lo decían.

"Si me llegan a estar persiguiendo con una motosierra y cuando me pasan a un agente ya estoy tiesa en el suelo", ha ironizado. La joven, además, añadido que "este es el que hay que llamar para todo tipo de emergencias, incluso para las que tenga que ir rápido".

Finalmente, ha acabado contando que "luego hicieron muy buen trabajo" y ha pedido a sus seguidores que no llamen para comprobarlo.