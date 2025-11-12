Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Llegan 11 clientes sin reserva a un restaurante, proponen dividirlos en dos grupos y uno de ellos suelta el comentario cuñado del año
"Pero todo gritando desde la puerta mientras estaba fumando".

Varias mesas de un restaurante.
Los bares y restaurantes son un terreno donde los cuñados se mueven como pez en el agua. Entiéndase, claro, por cuñado la definición que en alguna ocasión ha dado la Fundación del Español Urgente (Fundéu): "Actitud de quien aparenta saber de todo, habla sin saber, pero imponiendo su opinión o se esfuerza por mostrar a los demás lo bien que hace las cosas".

Una perfecta muestra de ese cuñadismo la ha dado una camarera, conocida en Threads como cristina_elena_giurgea, que ha relatado la escena que tuvo que soportar en su local cuando un grupo de 11 personas llegó sin reserva pero exigiendo mesa para comer.

"Llegan 11 personas para comer. Sin reserva, evidentemente. Las mesas están dispuestas como en tres filas y en cada fila había dos o tres mesas con clientes ya comiendo. Imposible juntar mesa para los 11 sin tener que mover esas mesas ya ocupadas", dice la trabajadora, dando contexto.

"Se le repite que no se puede"

Lo que hizo fue proponerles una solución: que se repartieran en dos mesas. En una comerían 6 personas y en la otra cinco, pero siempre en lugares consecutivos. 

¿El problema? Que a uno de los integrantes del grupo le sentó fatal la idea y exigía mover las mesas para sentarse juntos. "Se le repite que no se puede. Los otros clientes pendientes", relata la camarera.

"Yo tengo un bar y sé cómo funciona esto"

Fue entonces cuando el hombre soltó ese comentario sonado: "Que yo tengo un bar y sé cómo funciona esto. No me digas que no se puede. Llama a tu jefe y dile que hay 11 personas para comer, a ver que dice. Dile que no quieres trabajar". 

"Pero todo gritando desde la puerta mientras estaba fumando. Lo interesante es que los otros 10 estaban de acuerdo quedarse en dos mesas, pero salieron porque el 'empresario hostelero que lo sabe todo' lo ordenó así. Y lo que tiene gracia es que se fueron a otro local en el cual los sentaron en tres mesas. Y allí sin rechistar. Porque no quedaba otra", subraya la trabajadora. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 