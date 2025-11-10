Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un hostelero le dice a una aspirante a camarera que los días de prueba no estará asegurada y la respuesta de ella es de las que sientan cátedra
Un hostelero le dice a una aspirante a camarera que los días de prueba no estará asegurada y la respuesta de ella es de las que sientan cátedra

Puede que al empresario se le quiten las ganas de seguir con esa práctica.

Rodrigo Carretero
Una camarera, con una propina
Una camarera, con una propina de un cliente.

Jesús Soriano, que trabajó durante 18 años como camarero y colabora con CCOO para ofrecer asesoramiento y difundir consejos sobre derechos laborales y el convenio de hostelería, ha expuesto la respuesta ejemplar que dio una trabajadora a un empresario que pretendía no darle de alta durante los días de prueba.

Esa práctica es grave porque va en contra de lo que rige en el Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre), que habla del periodo de prueba: "Podrá concertarse por escrito un período de prueba, durante el cual el trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla".

Además, el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, también es claro: "El alta en el Régimen General deberá solicitarse con carácter previo al inicio de la prestación de servicios por parte del trabajador".

Soriano, que es quien está detrás de la popular cuenta @soycamarero, ha difundido la conversación que tuvieron por WhatsApp el hostelero y la aspirante a empleada. "Si no tienes trabajo y estás interesada, mañana mismo puedes hacer una prueba y probarte algunos días", dice el empresario.

"Hay personas que no quieren asegurarse"

Ella responde que podría pasado y pregunta para cuánto tiempo sería, cuántas horas trabajaría y qué turnos tendría. El empresario responde entonces con un audio: "Nosotros pagamos según convenio, ocho euros la hora. Al principio estarías de prueba, no estarías asegurada. En el momento que tú estés contenta y nosotros también, si quieres se te asegura y hay personas que no quieren".

Dicho eso, explica que buscan a personas para "mínimo" cuatro o cinco horas diarias. La trabajadora es clara en su respuesta: "Estoy buscando una jornada completa de 40 horas semanales y con contrato desde el primer día porque estoy cobrando el paro y no puedo trabajar sin estar dada de alta".

"¿Por qué ese afán por el contrato desde el primer día?"

La camarera insiste en que "los días de prueba también necesitaría que fueran con contrato". La respuesta del hostelero, en otro audio, es como mínimo sorprendente: "Tengo una consulta que hacer. ¿Por qué ese afán por el contrato desde el primer día? En el momento en que veamos que tú vales y estás cómoda, que a ti te gusta trabajar con los compañeros, se te va a contratar. Pero desde el primer día... ¿por qué ese afán? Si a lo mejor tú misma no estás cómoda o un compañero no te cae bien o el trabajo no te gusta? Por curiosidad". 

La trabajadora sienta entonces cátedra con su réplica: "Después de esto ya tengo claro que no quiero trabajar ahí. Que te vaya bien con tu negocio y con seguir aprovechándote de la gente necesitada".

"¿Por qué no haces las cosas de forma legal?"

Además, adjunta una captura en la que se explica qué implica trabajar sin contrato: "No tienes seguridad social, no cotizas para el paro, jubilación, baja médica, si te accidentas corres tú con los gastos y pueden despedirte sin pagar nada y sin aviso".

"¿Por qué no haces las cosas de forma legal? ¿Por qué tienes tanto afán en no contratar? Durante los días de prueba también se debe hacer un contrato. Mi insistencia es porque estoy cobrando el paro y obviamente no voy a arriesgarme a una multa solo para que tú te ahorres dinero. Ya me he encontrado con demasiada gente que se aprovecha, como tú. Yo sé perfectamente lo que valgo, ninguno de mis jefes anteriores podría decir nada malo de mí. Al contrario, me gusta el orden y la limpieza. Soy rápida, simpática", subraya, 

