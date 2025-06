Llegan a un bar a desayunar y la hostelera se encuentra con lo nunca visto al ir a atenderlos: "Estoy flipando"

Una camarera ha compartido su estupefacción por lo que le ha ocurrido con unos clientes que habían acudido a su local para desayunar.

"¿¿¿Os parece normal que vengan dos a desayunar y se sienten en una mesa montada para 10 personas, cuando hay seis mesas de dos libres????", ha preguntado en Threads la usuaria yolibooks_.

"Porque os prometo que estoy flipando con lo tontísima que es la gente…", ha añadido en el mismo mensaje, que ha provocado numerosas reacciones de asombro y de apoyo a la trabajadora.

Muchos han compartido experiencias inexplicables que han tenido en otros ámbitos de la vida. "Yo un día aparqué en un parking subterráneo, bajé a la última planta que estaba vacía. Cuando volví había otros dos coches. Uno lejos del mío y otro al lado, tan cerca que tuve que subirme por el asiento del copiloto. Con el parking vacío!!!", dice un usuario.

"Siempre que me toca estar fuera de cocina y atender a la gente que viene a comer les especifico: podéis sentaros en la mesa que queráis excepto en las grandes, en esas no. Muchos pensarán que es innecesario, pero no, porque hay mucha gente imbécil", dice otro.

El asunto recuerda a otro que hace pocos días ya provocó debate. En ese caso, un bar había colocado un cartel en la puerta del local en el que se podía leer: "Si se sientan en una mesa sucia no se les atiende".