Llegan a un hotel de París sin saber por qué es tan barato, se asoman a la ventana y lo entienden todo

Una usuaria de TikTok llamada @userlucia12345678_ lleva semanas provocando comentarios en esa red social tras compartir en un vídeo las vistas que tenían desde el hotel de París en el que se estaban alojando.

La clave del éxito, al margen de lo que se ve en el vídeo, es el mensaje con el que ha acompañado las imágenes: "Nosotras en París sin entender por qué el hotel estaba tan barato".

En cuanto se lee eso, la cámara gira y se ve perfectamente que lo que hay debajo de la ventana, y prácticamente lo único que se ve desde allí, es un cementerio.

Entre los múltiples comentarios que ha provocado la publicación está el de un usuario que avisa: "Para tú información soy de familia francesa. Ese creo que es el barrio de Saint Denis, el más peligroso de todo París, así que cuidado".

La propia usuaria ha replicado y ha respondido que no es esa zona y otra persona ha señalado: "Es el Ibis de la Gare du Nord, cerca del metro, nosotros hemos sufrido al ver eso pero después fue una anécdota del viaje".

Al margen de eso, hay algunos comentarios que se repiten múltiples veces: "Una habitación con vistas al futuro", "El hotel solo es para dormir, con que tenga cama cómoda y baño, suficiente", "Por lo menos los vecinos no harán ruido", "Un vecindario tranquilo", "Si buscas tranquilidad no se me ocurre un sitio mejor" o "Tú míralo por el lado bueno es muy silencioso JAJAJAJJAJA".

Algo peor fueron las vistas que se encontró hace unos meses @kikeelturbinas, que subió a TikTok un vídeo similar durante su viaje a Capadocia, en Turquía. En las imágenes se podía ver una lujosa habitación de hotel, muy amplia, con luz cálida y paredes de piedra e incluso con un jacuzzi en medio de la habitación.

Pero la sorpresa llegaba cuando Kike se asomaba a la ventana para apreciar las vistas y lo que veía le dejaba pasmado: una calle repleta de suciedad y unas casas completamente descuidadas.