Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Llegan a un hotel de París sin saber por qué es tan barato, se asoman a la ventana y lo entienden todo
Virales

Virales

Llegan a un hotel de París sin saber por qué es tan barato, se asoman a la ventana y lo entienden todo

La publicación está arrasando en TikTok. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Un momento de la publicación de @userlucia12345678_.TIKTOK / @userlucia12345678_.

Una usuaria de TikTok llamada @userlucia12345678_ lleva semanas provocando comentarios en esa red social tras compartir en un vídeo las vistas que tenían desde el hotel de París en el que se estaban alojando.

La clave del éxito, al margen de lo que se ve en el vídeo, es el mensaje con el que ha acompañado las imágenes: "Nosotras en París sin entender por qué el hotel estaba tan barato".

En cuanto se lee eso, la cámara gira y se ve perfectamente que lo que hay debajo de la ventana, y prácticamente lo único que se ve desde allí, es un cementerio. 

Entre los múltiples comentarios que ha provocado la publicación está el de un usuario que avisa: "Para tú información soy de familia francesa. Ese creo que es el barrio de Saint Denis, el más peligroso de todo París, así que cuidado".

La propia usuaria ha replicado y ha respondido que no es esa zona y otra persona ha señalado: "Es el Ibis de la Gare du Nord, cerca del metro, nosotros hemos sufrido al ver eso pero después fue una anécdota del viaje".

Al margen de eso, hay algunos comentarios que se repiten múltiples veces: "Una habitación con vistas al futuro", "El hotel solo es para dormir, con que tenga cama cómoda y baño, suficiente", "Por lo menos los vecinos no harán ruido", "Un vecindario tranquilo", "Si buscas tranquilidad no se me ocurre un sitio mejor" o "Tú míralo por el lado bueno es muy silencioso JAJAJAJJAJA".

Algo peor fueron las vistas que se encontró hace unos meses @kikeelturbinas, que subió a TikTok un vídeo similar durante su viaje a Capadocia, en Turquía. En las imágenes se podía ver una lujosa habitación de hotel, muy amplia, con luz cálida y paredes de piedra e incluso con un jacuzzi en medio de la habitación.

Pero la sorpresa llegaba cuando Kike se asomaba a la ventana para apreciar las vistas y lo que veía le dejaba pasmado: una calle repleta de suciedad y unas casas completamente descuidadas.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 