Alquila una habitación de hotel "a 100 metros de la playa", sale al balcón y la sorpresa es mayúscula

Hay que tener cuidado con lo que te prometen en Internet. No lo han dicho Esperanza Gracia o Benita Maestro Joao, pero sí que lo pueden certificar al 100% Rocío y Miguel, una pareja que alquiló una habitación de hotel que, según han contado, señalaban que estaba "a 100 metros de la playa".

"Estamos un poco confusos, ¿por qué cariño?", ha comentado Rocío al principio del vídeo, dando paso a Miguel, siempre en un tono de humor, como la mayoría de los vídeos que publican en TikTok (@inusuallove).

"He cogido el hotel con todo el cariño del mundo, gastándome un poquito más porque ponía que estaba a 100 metros de la playa... Y el problema es que no me he traído un equipo de escalada", ha respondido Miguel. Tras enfocar las vistas, se ha visto claramente que sí, que estaba a esa distancia, pero de altura.

Entre carcajadas han enseñado que hay que bajar un buen trecho de camino para llegar a la playa, ya que el balcón del hotel daba a un pequeño acantilado. "Tienes que bajar todo eso, media hora andando, para llegar a esa playa".

"No creáis que estamos enfadados, porque podrán quitarnos la playa, pero jamás... ¡El todo incluido!", han concluido con ironía, que es el tono que han mantenido durante todo el vídeo, alcanzando decenas de miles de visitas y más de 2.000 'me gusta'.

