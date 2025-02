Llueven los comentarios tras anunciarse el robo de dos botellas de vino en los Goya: más español, imposible

La Denominación de Origen Calificada Rioja anunciaron en un comunicado en su perfil oficial de la red social X (antes Twitter) el pasado martes 11 de febrero el robo de dos botellas de Rioja Edición Centenario que fue firmada por actores y distintos profesionales del gremio.

"Son muy especiales para nosotros. Por favor, si alguien conoce su paradero o tiene información, agradecemos cualquier pista", escribieron en el comunicado. Pasó ciertamente desapercibido hasta que empezaron a llegar los comentarios.

"Todo es posible en Granada", respondió casi al instante el usuario @zemox_y_Gualex. Uno de los más destacados ha sido el de Empar Arnau: "Había políticos invitados, no sé 🤔".

"Spain is different", rezaron otros comentarios como el de @A_Garcia230. Algunos han sospechado de que se trate de publicidad encubierta o una campaña de marketing, aunque han insistido en que no es así: "Lo hemos denunciado a la Policía Nacional".