Lo que hace esta chica con una camiseta vieja del Betis levanta tantas pasiones como críticas

La tuitera Irene (@irenethat) ha subido unas fotografías a su cuenta de la red social X enseñando cómo ha transformado una camiseta antigua del Betis, una ocurrencia que ha levantado tantas pasiones como críticas.

"El otro día transformé esta camiseta vieja y usada del @RealBetis en este corset. Así le doy una nueva vida y una nueva forma de llevar a tu equipo y encima siendo una tía chulísima. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea?", ha publicado la usuaria.

"La idea no está mal si fuera con una camiseta falsa del top manta, si es una camiseta de tantos años y has hecho eso, es una aberración"; "Sí fuera una copia del top manta, todavía, pero si es oficial, debería ser considerado delito", han comentado algunos tuiteros, escandalizados.

"Insultar no está para nada justificado y está bastante feo, pero te acabo de denunciar la cuenta"; "Soy sevillista y no quiero al Betis ni en pintura, ¿pero cargarte una camiseta de los años 90? ¿En serio? Por muy desgastada que esté una camiseta JAMÁS debería romperse para hacer otra cosa", han añadido algunos.

Tantas han sido las críticas e incluso insultos que ha recibido la usuaria tras enseñar la transformación de la mítica prenda que no le ha quedado más remedio que salir a dar explicaciones.

"Esta camiseta probablemente acabaría en la basura, porque la ropa se estropea, aunque represente lo que representa. No pretendo ni escandalizar ni ofender a ninguna persona y menos a ningún bético. Todo lo que coso lo hago con amor y respeto", ha explicado Irene.

Por suerte también ha habido una gran avalancha de usuarios de la red social que la han colmado de halagos y han destacado su originalidad y el gran trabajo que ha llevado a cabo.

"Pues a mí me parece simplemente un trabajo increíble"; "Me parece que la peña que sabéis coser sois de otro planeta. ¡Qué guay!"; "Espectacular el trabajo y espectacular cómo te queda"; "No me gusta la idea... ME ENCANTA. Reciclar así de bonito es una pasada", han señalado algunos tuiteros.