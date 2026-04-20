Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Lo que cuesta una flauta de jamón de bellota en el aeropuerto de Barajas es para quedarse tiritando
Virales
Virales

Lo que cuesta una flauta de jamón de bellota en el aeropuerto de Barajas es para quedarse tiritando 

"Locura de precios".

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Imagen de archivo de una flauta de jamón.
Imagen de archivo de una flauta de jamón.Getty Images

Una de las ventajas de las redes sociales es que permiten viajar con tan solo mirar el móvil a lugares de todo el mundo y conocer costumbres, culturas y gastronomías propias de otros rincones en los que, de no existir, sería mucho más difícil tener ese conocimiento. 

Además y gracias a las opiniones y valoraciones de los usuarios, también se pueden encontrar recomendaciones y consejos. Si se visita una ciudad concreta de un determinado país, basta con buscarla y encontrar bares y restaurantes a los que ir (y a los que evitar), espacios culturales a los que visitar o emplazamientos que hay que conocer.

Asimismo, también sirven para conocer precios y el nivel de vida que hay. En las últimas horas, en X se ha hecho viral el precio que tiene una "flauta de jamón de bellota de Salamanca" en un establecimiento del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Ha sido el director y productor de cine Víctor Riverola i Morera el que lo ha publicado en su cuenta de X. "Aeropuerto de Barajas, locura de precios", ha escrito el especialista cinematográfico, que ha añadido una foto en la que se puede ver que el precio es de 16 euros. 

Otras quejas virales

El pasado mes de septiembre fue el cantante Almacor el que se quejó de la oferta que estaba haciendo una cafetería del aeropuerto de Madrid al enseñar que costaba 15,95 euros un desayuno con un café, un zumo y un bocadillo de paleta ibérica.

"Debéis tener cuidado si venís al aeropuerto de Madrid porque están robando. ¡15,95 euros, un café y un zumo!", aseguró el artista, que recibió numerosos comentarios en los que le decían que el precio se justificaba en el bocadillo.

A ellos, también respondió: "Sí, pero, ¿15,95? ¿Cuánto jamón te tienen que poner para que a ti te salga rentable? Imposible. Se nos está yendo de las manos".

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Redactor de Virales. Graduado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización por la UNIR. Realizó las prácticas en el Heraldo de Aragón y la Cadena SER y desde 2019 lleva en El HuffPost, donde escribe sobre temas deportivos y cuenta historias nacidas en redes sociales o en la televisión.

EL HUFFPOST PARA COMILLAS

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos