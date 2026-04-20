Lo que cuesta una flauta de jamón de bellota en el aeropuerto de Barajas es para quedarse tiritando 

Una de las ventajas de las redes sociales es que permiten viajar con tan solo mirar el móvil a lugares de todo el mundo y conocer costumbres, culturas y gastronomías propias de otros rincones en los que, de no existir, sería mucho más difícil tener ese conocimiento.

Además y gracias a las opiniones y valoraciones de los usuarios, también se pueden encontrar recomendaciones y consejos. Si se visita una ciudad concreta de un determinado país, basta con buscarla y encontrar bares y restaurantes a los que ir (y a los que evitar), espacios culturales a los que visitar o emplazamientos que hay que conocer.

Asimismo, también sirven para conocer precios y el nivel de vida que hay. En las últimas horas, en X se ha hecho viral el precio que tiene una "flauta de jamón de bellota de Salamanca" en un establecimiento del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Ha sido el director y productor de cine Víctor Riverola i Morera el que lo ha publicado en su cuenta de X. "Aeropuerto de Barajas, locura de precios", ha escrito el especialista cinematográfico, que ha añadido una foto en la que se puede ver que el precio es de 16 euros.

Otras quejas virales

El pasado mes de septiembre fue el cantante Almacor el que se quejó de la oferta que estaba haciendo una cafetería del aeropuerto de Madrid al enseñar que costaba 15,95 euros un desayuno con un café, un zumo y un bocadillo de paleta ibérica.

"Debéis tener cuidado si venís al aeropuerto de Madrid porque están robando. ¡15,95 euros, un café y un zumo!", aseguró el artista, que recibió numerosos comentarios en los que le decían que el precio se justificaba en el bocadillo.

A ellos, también respondió: "Sí, pero, ¿15,95? ¿Cuánto jamón te tienen que poner para que a ti te salga rentable? Imposible. Se nos está yendo de las manos".