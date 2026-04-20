El Ejército israelí confirma como real la foto de un soldado decapitando a martillazos un Cristo en una iglesia de Líbano

Un soldado israelí desciende de un vehículo militar cerca de la frontera entre Israel y Líbano, en un lugar no identificado del norte de su país, el 13 de abril de 2026.

El Ejército de Israel informó en la noche de ayer, domingo, que estaba examinando una fotografía en la que aparecía supuestamente uno de sus soldados destruyendo a martillazos la figura de Jesucristo en una aldea cristiana del sur del Líbano. Los golpes, según se aprecian, se dan en el cuello, como si estuviera intentando decapitar la talla.

"Si resulta ser una imagen real y reciente, estas acciones no están en línea con los valores de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército) y el comportamiento esperado de los soldados de las FDI", informó en un primer momento un comunicado uno de los portavoces de las fuerzas armadas, Nadav Shoshani.

Horas más tarde, la cuenta oficial de X de las Fuerzas de Defensa de Israel dio por confirmada la veracidad de la imagen, pese a que en redes estaba ya siendo tachada de "mentira" o "basura antisemita".

"Tras la finalización de un examen inicial sobre una fotografía publicada hoy en la que se ve a un soldado de las FDI dañando un símbolo cristiano, se determinó que la fotografía muestra a un soldado de las FDI operando en el sur del Líbano", dice el texto. "Las FDI consideran el incidente sumamente grave y enfatizan que la conducta del soldado es totalmente incompatible con los valores que se esperan de sus tropas", añade.

En el mismo comunicado, se explica que el Comando Norte "está investigando el incidente y actualmente se está tramitando a través de la cadena de mando. Se tomarán las medidas pertinentes contra los implicados de acuerdo con las conclusiones. Asimismo, las FDI están colaborando con la comunidad para restituir la estatua a su lugar".

La imagen se ha difundido en X desde que la ha compartido el periodista palestino Yunis Tirawi, este domingo, generando una enorme polémica.

En ella aparece un soldado del Ejército de Israel, con un martillo largo, golpeando la cara de una talla de Jesucristo crucificado que ha sido descolgada de la cruz en la que se encontraba, quedando invertida y apoyada en el suelo. La fotografía es en un espacio abierto y no dentro de una iglesia.

Según Tirawi y el diario israelí Yedioth Ahronoth, la figura se encontraba en la aldea de Debel, en el sector central del sur del Líbano, que permanece ocupado militarmente por Israel. Hay publicaciones locales que localizan en este punto el complejo religioso en el que se encontraba la figura. Se trata de un espacio cercano a la frontera con Israel. El municipio declaró a la AFP que la estatua estaba ubicada en la aldea, pero no pudo confirmar si había sufrido daños.

Se estima que los cristianos representan entre el 30% y el 40% de la población total del Líbano, situándose como la minoría religiosa más numerosa de la región.

Los usuarios de las redes sociales han comenzado a publicar fotos y vídeos de otros supuestos templos y conventos libaneses que habían sido dañados por ataques de Israel, desde que el pasado 2 de marzo comenzó a golpear en Líbano, en represalia a los ataques del partido-milicia proiraní de Hezbolá. El grupo cargó contra sus vecinos del sur por el ataque a Irán y el asesinato de su líder supremo, Ali Jamenei.

Según datos del Ministerio de Salud de Líbano, se calcula que en seis semanas la cifra de muertos ascendió a 2.294 y la de heridos, a 7.544. Ahora mismo hay un alto el fuego entre las partes, violado sistemáticamente, pero sin ruptura formal.