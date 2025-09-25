Almácor llega al aeropuerto de Madrid y alucina con el precio de una cafetería: "Se nos va de las manos"

El cantante Almácor se suma a la lista de personas indignadas por el precio de las cafeterías—y máquinas expendedoras— de los aeropuertos y ha demostrado su sorpresa al llegar al aeropuerto de Madrid y pasar por una de las tantas cafeterías que hay dispuestas a lo largo de las terminales. Ha sido breve, pero suficiente para suscitar decenas de comentarios.

"Debéis tener cuidado si venís al aeropuerto de Madrid porque están robando", ha expresado al principio del vídeo publicado en su perfil oficial de TikTok (@almacor__), que en menos de 24 horas ha acumulado casi 50.000 visitas y más de 2.400 'me gusta'—y subiendo—.

"¡15,95 euros, un café y un zumo!", ha expresado con sorpresa. Tal y como ha enseñado, la 'oferta' de la cafetería ofrecía un café con leche, un zumo de naranja natural y un bocadillo de paleta ibérica.

Para los que se esperaba que le dijeran que el precio es así por el bocadillo, no ha dudado en responder al instante: "Sí, pero, ¿15,95? ¿Cuánto jamón te tienen que poner para que a ti te salga rentable? Imposible". El vídeo lo remata en la propia descripción, advirtiendo que "se nos está yendo de las manos".

En cuanto a reacciones, aunque no fuera lo esperado, hay algún usuario que no ha estado de acuerdo con su indignación: "¿Qué esperabas? Es un aeropuerto". Por otro lado, algunos usuarios sí han afirmado que a pesar del precio han terminado comprándolo: "A mí también me robaron. Y como voy de paso, no ha sido solo una vez".

"La última vez que estuve lo pensé, es que me negaba a pagar eso. Acabé comprándome algo en las máquinas, que también están caras, pero lo otro—las cafeterías— es estafa", ha expresado la usuaria @Raquesmile. Muchas reacciones han tirado por allí también: el alto precio de las máquinas.