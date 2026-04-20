Loquillo confiesa la razón por la que ya no se posiciona políticamente 

El artista barcelonés José María Sanz Beltrán, más conocido como Loquillo, reconoció en la entrevista que concedió a Jordi Évole para su programa de Lo de Évole, que se emitió este domingo en laSexta, la razón por la que ya no se posiciona políticamente, a pesar de sí haberlo hecho en el pasado y en los momentos en los que lo estaba rompiendo.

Todo comenzó con una conversación sobre la Barcelona de los años 80: "Ahí la ciudad ya estaba en una dinámica de modernidad, era la ciudad que se iba a convertir en la ciudad olímpica del mundo, con todo lo que eso significaba. Todas las miradas estaban puestas ahí y teníamos esto y es lo que dices, que te preguntabas qué estaba pasando".

El artista apuntó que en esa época él estaba muy politizado e incluso participó en actos como los del PSUC: "Estoy politizado porque soy hijo de quien soy hijo (su padre fue un represaliado tras la Guerra Civil), veníamos de la oscuridad, de la censura de los grupos de rock y teníamos muy presente que no queríamos volver a eso y que queríamos ir hacia adelante".

"Había que aposentar eso y recuerdo participar en varios manifiestos del 1 de mayo. Estaba politizado porque creo que, igual que veo en países de nuestro entorno, cuando alguien manifiesta su postura política, tanto de izquierdas como de derechas, está defendiendo la constitución de su país. La educación democrática es eso", añadió.

Loquillo también mostró públicamente su apoyo a Felipe González para las elecciones de 1993, que acabó ganando el dirigente socialista. Además, lanzó la canción Los ojos vendados denunciando las torturas policiales, aunque ese tema le dio problemas.

"Lo hicimos, nos la jugamos mucho. Eso me costó ser barrido de todos los ayuntamientos. No se me contrató ese verano para nada, en ningún sitio. Y entre una cosa y otra, desaparecimos de las emisoras de radio de todo el país", recordó el cantante a Évole.

Su posicionamiento político

Asimismo, aseguró que "los artistas se posicionaban porque teníamos ese concepto, lo que ocurre es que ahora pisar a destiempo te puede costar el resto de tu vida".

Entonces fue cuando dio la razón por la que no se posiciona políticamente hoy en día: "En esos años tienes 31 años y no piensas en lo que va a venir porque no va a venir nada, pero viene. Yo soy una estrella del rock, la mejor de los últimos 40 años en España, con himnos tremendos. He cambiado la vida de muchos, se han enamorado con mis canciones... Por mucho que yo me pueda posicionar o no, ya está hecho. Entonces no me toca a mí. Ese es el tema".