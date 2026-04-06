Clara Lago va al concierto de Rosalía tras empalmar un rodaje y con un solo gesto dice mucho de lo que piensa de ella

La actriz Clara Lago, dos veces nominada a los Premios Goya, ha hablado sobre Rosalía, la cantante española del momento que ha puesto el broche final a su paso por Madrid en el esperadísimo Lux Tour, que ha dejado el Movistar Arena con varios sold out.

En un pequeño canutazo ante los medios de comunicación antes de entrar en el concierto, le han preguntado si estaba contenta en acudir y qué le parecía. Sus gestos y su emoción han dicho mucho más que las palabras, pero ha revelado que venía de empalmar un rodaje nocturno: "Con deciros que vengo de rodaje nocturno casi de empalme porque me moría de ganas de estar aquí, tenía muchísimas, muchísimas ganas".

De hecho, ha sido la primera vez que ha ido a un concierto de la catalana y también ha revelado lo que piensa del popularizado confesionario, en el que ya han pasado personalidades como Aitana, Esty Quesada (Soyunapringada), la creadora de contenido Shannis y la cantante Metrika. "He intentado no mirar nada para sorprenderme total con él, cada vez que me salía algo en redes intentaba no ver nada para que sea sorpresa", ha contado.

El ascenso de Rosalía

Preguntada por el ascenso meteórico de Rosalía en el panorama internacional y nacional a una edad tan joven, Lago ha respondido con una descripción cristalina de la cantante: "Lo siento como un orgullo, como si yo tuviera algo que ver, pero como española, tener una artista de ese nivel, consiguiendo lo que está consiguiendo...".

"Este disco me parece... Que se ha iluminado, hay algo muy potente en lo que ha hecho", ha rematado.

No es la única que lo piensa

En el Movistar Arena se ha visto a todo tipo de personalidades ir a escuchar a Rosalía. Desde el director de cine Pedro Almodóvar, actrices como Carmen Machi, Belén Cuesta y Mónica Cruz y otros cantantes como Leiva o Amaral.

Carmen Machi también dijo lo que opinaba de Rosalía: "Es única, ella te regala el corazón, se deja la vida, el talento y la humildad que va junto, ella lo tiene. Es oro puro. Me gusta mucho porque, sobre todo, es un viaje verla, estar con ella, todo lo que hace en el escenario. El arte es esto".

Amaral, por su parte, defiende que "las melodías y su forma de cantar... Es todo superemocionante". Hasta el cantaor Antonio Carmona la ha comparado con artistas de la talla de Prince y Michael Jackson.