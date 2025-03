Lo que dice un ganador del Pulitzer sobre Donald Trump y Elon Musk es para que le den otro

El escritor Richard Powers, ganador del Pullitzer de Ficción en 2019 por su obra El clamor de los bosques, ha hablado abiertamente sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Elon Musk, en una entrevista concedida al diario EL PAÍS.

Revela que en su libro más reciente, Patio de recreo, lanzado hace apenas una semana, creó un personaje basado en Elon Musk, pero "en términos de ficción, me di cuenta de que no era creíble, he intentado humanizar a esa figura con sus propios traumas psicológicos y sus dramas cotidianos".

Lo mismo con Trump, de quien hizo un perfil similar en un personaje de Desconcierto. "Lo que Trump y Musk pueden hacerle juntos a la democracia es peor que nuestras peores pesadillas", ha descrito el escritor en el citado medio.

Lo que dices después es sentenciador: "Esta oligarquía... la sociedad sabe lo que puede hacer con el Estado y cómo quiere desmantelarlo. Pero es un fenómeno complejo porque, a la vez, sus votantes, por alguna razón, creen que esta gente puede liberarlos de las élites, cuando no hay nada más elitista que ellos".

Por otro lado, sobre los movimientos tecnológicos, al hilo de Musk, si son impuestos o hay libre albedrío de elegirlos, cree firmemente que "el problema con oponerse a la fantasía libertaria que viene de Silicon Valley es que está mucho más conectada a la fantasía capitalista que ningún otro movimiento anterior".

Para el estadounidense, la inteligencia artificial representa "una victoria total" del capitalismo.