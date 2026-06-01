Serena Williams vuelve al tenis a los 44 años y tras casi cuatro fuera de las pistas

El tenis tiene nuevo estímulo. Serena Williams, la histórica número 1 del mundo y ganadora de 39 Grand Slams (23 individuales, otros 14 en dobles y 2 en dobles mixtos) ha anunciado su retorno al circuito profesional a los 44 años y tras casi cuatro retirada de las pistas.

El retorno de Serena Williams será en el torneo de Queen's y en la modalidad de dobles, como ha anunciado el torneo británico, habitual cita de preparación para el grande de la hierba, Wimbledon.

La tenista estadounidense, ganadora de absolutamente todo sobre una pista, acumula la friolera de 73 títulos individuales, con un récord de 319 semanas como número 1 de la WTA. Además de sus 23 Grand Slams, que le convierten en la tercera persona con más grandes individuales (solo detrás de Margaret Court y Novak Djokovic, con 24) logró cuatro oros olímpicos, entre individuales y dobles junto a su hermana Venus, con quien también alzó otros 14 Grand Slams, más otros dos en dobles mixtos con Max Mirnyi

La lista de honores es inmensa e incluye en letras doradas el premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2025, un galardón que recibió con evidente emoción durante su estancia en el Principado.

Cuenta, además, con el honor de haber sido la única jugadora en haber logrado el Golden Slam (Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open más los Juegos Olímpicos) tanto en individuales como en dobles.

La primera de sus mayores conquistas llegó en 1999, cuando aún contaba con 17 años, al hacerse con el US Open, primer gran hito de una carrera que logró estirar, entre altas y bajas, hasta 2017, cuando se hizo con su último grande, el Open de Australia.

Su posterior embarazo y crianza le mantuvo fuera de las pistas hasta 2021, en un retorno que durante algo más de una campaña no pudo devolverle al máximo nivel, hasta que en septiembre de 2022 y tras caer en tercera ronda del US Open anunciaba su retirada, por entonces al filo de los 41 años.