El 'NYT' da la cifra de la vergüenza: el escandaloso botín que Trump y su familia han acumulado en el Gobierno

El presidente de EEUU, Donald Trump, tras la firma de la orden ejecutiva sobre la "Tarjeta Dorada Trump" de residencia, el 19 de septiembre de 2025, en la Casa Blanca.

Durante más de dos siglos, la norma no escrita de la democracia estadounidense dictaba que los ocupantes del Despacho Oval debían alejarse resuelchamente de sus intereses financieros personales para evitar cualquier sospecha de venalidad o conflicto de interés. Presidentes desde Jimmy Carter hasta Barack Obama colocaron sus patrimonios en fideicomisos ciegos dirigidos por gestores independientes e incluso retiraron sus inversiones en granjas de cacahuetes o activos bursátiles individuales antes de jurar el cargo. Ser honrados y parecerlo.

Sin embargo, las revelaciones financieras más recientes publicadas por la Oficina de Ética del Gobierno de Estados Unidos y analizadas en profundidad por The New York Times confirman que el actual mandatario, Donald Trump, no sólo ha roto con ese consenso histórico, sino que ha estructurado un modelo de negocio en torno a la Presidencia de una escala y complejidad jamás observadas en la historia moderna del país.

De acuerdo con la exhaustiva investigación liderada por el periodista de investigación Eric Lipton -expuesta tanto en informes interactivos de datos como en el emblemático podcast The Daily-, Trump y su familia habrían acumulado una fortuna personal superior a los 2.200 millones de dólares en un solo ejercicio fiscal en la Casa Blanca. El motor determinante de este salto patrimonial no radica en el negocio inmobiliario tradicional que consolidó su apellido en el siglo XX, sino en la irrupción agresiva de la famiglia en el vertiginoso y desregulado universo de las criptomonedas, entrelazado directamente con decisiones de política pública federal.

Los grandes datos de la evolución de la fortuna de Donald Trump, según 'The New York Times'. EL HUFFPOST / Copilot

El boom criptográfico

El hallazgo más llamativo del informe publicado por el Times radica en la metamorfosis de la posición de Trump respecto a los activos digitales. En su primer periodo presidencial, el mandatario solía referirse al Bitcoin y a los tokens digitales como "una estafa" que amenazaba la supremacía del dólar estadounidense. No obstante, en la fase previa a su retorno al poder y de manera acelerada tras su reelección, la Organización Trump orquestó una penetración masiva en la industria.

Aproximadamente 1.400 millones de dólares -casi dos tercios del total captado por la familia presidencial en el año analizado- provienen directamente de empresas de criptomonedas creadas y promocionadas bajo la marca familiar. Este flujo récord se desglosa principalmente en dos iniciativas. La primera es World Liberty Financial (WLFI). Se trata de un proyecto de activos digitales y moneda estable cofundado por los hijos del mandatario, Donald Jr., Eric y Barron Trump, junto con socios comerciales del sector. La familia generó más de 500 millones de dólares mediante la venta de participación e inversiones institucionales en esta plataforma, dice el diario neoyorquino.

De otro lado está la moneda meme $TRUMP. Lanzada en las proximidades de las festividades de inauguración presidencial, esta divisa altamente especulativa generó ingresos personales superiores a 635 millones de dólares para la firma vinculada al presidente. Mientras una multitud de inversores minoristas sufrió severas pérdidas operativas debido a la oscilación dramática del token, los promotores iniciales cercanos a la familia consolidaron ganancias históricas.

Según el manual de criptomonedas de Trump, la familia siempre gana (mucho)... pero los inversores no Arriesgando poco de su propio dinero, el presidente de EEUU y sus hijos han añadido al menos 2.300 millones de dólares a su fortuna, frente a los 2.300 millones de pérdidas de quienes confiaron en ellos, según una investigación de Reuters.

A diferencia de las licencias hoteleras o de campos de golf clásicas, los criptoactivos permitieron una monetización instantánea y global sin la necesidad de construir infraestructura física, atrayendo a compradores anónimos y a grandes fondos internacionales de inversión en cuestión de horas.

"No existe el menor precedente en la historia de la República Estadounidense para un volumen de beneficios de esta magnitud fluyendo hacia las arcas privadas de un presidente en ejercicio, en sectores sobre los que él mismo ejerce competencia regulatoria directa", expone en las informaciones Barbara Perry, historiadora presidencial del Miller Center.

"No existe precedente en la historia para un volumen de beneficios de esta magnitud fluyendo a las arcas privadas de un presidente en ejercicio, en sectores sobre los que él mismo ejerce competencia regulatoria directa" Barbara Perry, historiadora presidencial del Miller Center.

Inversiones y diplomacia

Más allá de las fronteras norteamericanas, el informe detallado de The New York Times pone al descubierto cómo la geopolítica y los negocios familiares volvieron a entrelazarse de forma difusa. Una parte sustancial de la recapitalización de World Liberty Financial procedió de un acuerdo millonario con un vehículo financiero radicado en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, que adquirió cerca del 49% de participación en una operación valorada en 500 millones de dólares.

Este flujo de capital proveniente del Golfo Pérsico coincide cronológicamente con momentos decisivos de la política exterior estadounidense en Oriente Medio, que abarcan acuerdos comerciales, venta de armamento de alta tecnología y compromisos de seguridad diplomática. Para los juristas especializados en la Constitución de EEUU, esta confluencia reaviva el debate sobre la Cláusula de Emolumentos Extranjeros, el precepto constitucional que prohíbe explícitamente a los altos funcionarios federales recibir pagos u obsequios de gobiernos extranjeros sin el consentimiento previo del Congreso.

Asimismo, los negocios de licencias inmobiliarias del grupo familiar mantuvieron su expansión en zonas geográficas estratégicas, incluyendo desarrollos de lujo y campos de golf en Omán, Arabia Saudita y Asia del Sur, en donde la seguridad institucional de los proyectos depende en ocasiones de las autoridades locales.

Eric, Ivanka y Barron Trump escuchan a su padre, el presidente de EEUU, en el discurso sobre el Estado de la Unión, el 24 de febrero de 2026, en el Capitolio. Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Una línea demasiado delgada

Uno de los ejes más controvertidos destacados por el periodista Eric Lipton es la aparente correspondencia entre decretos presidenciales, iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo y los intereses comerciales del conglomerado Trump.

A lo largo del último año, la Casa Blanca impulsó activamente un giro radical en la postura regulatoria del gobierno federal hacia el mercado de las divisas digitales. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) desmanteló su unidad de ejecución e investigación contra el fraude en el ecosistema cripto, archivando causas administrativas contra plataformas señaladas anteriormente por violaciones de valores.

Paralelamente, el Departamento de Justicia redujo el alcance de sus pesquisas sobre lavado de dinero en pasarelas de intercambio digital, mientras que la Casa Blanca respaldó con vehemencia la aprobación parlamentaria de la Ley Genius (Genius Act) y la Ley Clarity (Clarity Act). Estas normativas permitieron la integración formal de las monedas estables en la red bancaria comercial convencional, favoreciendo de forma directa la adopción masiva de productos financieros idénticos a los comercializados por World Liberty Financial.

A este escenario se suma, además, la firma de un indulto presidencial en favor de un destacado ejecutivo de la industria criptográfica que se enfrentaba a responsabilidades penales. Poco tiempo después de ser amnistiado por el presidente, este empresario realizó inversiones de calado en las empresas familiares de los Trump.

Ante la marejada de críticas procedentes de legisladores de la oposición y de organismos de control de ética gubernamental, la Administración del presidente Trump ha reaccionado de forma tajante a estas informaciones, rechazando de plano cualquier acusación de incorrección o tráfico de influencias.

En un comunicado remitido a la prensa, la subsecretaria de Prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó categóricamente: "Ni el presidente ni su familia han incurrido jamás -ni incurrirán jamás- en conflictos de interés. Todas las actividades comerciales se gestionan estrictamente a través de estructuras privadas, respetando escrupulosamente el marco legal vigente en nuestro país".

"Ni el presidente ni su familia han incurrido jamás -ni incurrirán jamás- en conflictos de interés. Todas las actividades se gestionan estrictamente a través de estructuras privadas, respetando escrupulosamente el marco legal vigente en nuestro país" Anna Kelly, subsecretaria de Prensa de la Casa Blanca

Los defensores del mandatario sostienen que el nombre "Trump" es una marca comercial global construida durante décadas de actividad emprendedora previa a su incursión política, la misma que había hecho a Trump un personaje del famoseo y la televisión, conocido en todo el mundo. Argumentan que restringir las actividades económicas de sus hijos o exigir la liquidación apresurada de activos perjudicaría derechos financieros legítimos adquiridos mucho antes de su elección.

Asimismo, figuras cercanas al equipo económico de la Presidencia argumentan que el giro hacia el fomento de la tecnología criptográfica no responde a intereses personales, sino a una estrategia patriótica para evitar que potencias rivales como China dominen el sistema financiero digital del futuro.

Lo más sensible: el colapso de la supervisión ética

Sin embargo, para los observadores veteranos de la capital estadounidense, la magnitud de estas cifras representa una quiebra irreversible del marco de integridad pública que imperó desde la era posterior al caso Watergate.

Richard Painter, quien fuera el principal abogado de ética en la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush, expresó su perplejidad ante la imposibilidad de los mecanismos de control actuales para limitar este comportamiento. "Por supuesto que nos encontramos ante un conflicto de intereses flagrante", aseveró Painter en declaraciones recopiladas por la BBC. "Cuando la máxima autoridad ejecutiva del país formula leyes, nombra reguladores y concede indultos que impactan directamente en empresas que le generan cientos de millones de dólares a él y a sus hijos, el sistema tradicional de pesos y contrapesos demuestra estar totalmente inoperante", sostiene.

A diferencia de legisladores o jueces federales, el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos están técnicamente exentos de las leyes federales de conflicto de intereses laborales, una excepción diseñada históricamente bajo la premisa de que un mandatario no debería verse paralizado en la toma de decisiones nacionales. No obstante, las pasadas administraciones acataron de forma voluntaria las normas de desinversión para mantener la confianza ciudadana.

Comparativa de la riqueza de diversos presidentes de EEUU respecto a la del mandatario actual, Donald Trump, según 'The New York Times'. EL HUFFPOST / Copilot

Analistas financieros e historiadores coinciden en que el precedente establecido en este mandato remodelará el estándar ético de la política estadounidense en las décadas venideras. Mientras los defensores de la Administración reivindican el éxito comercial como una prueba del espíritu empresarial estadounidense, los críticos advierten que la mezcla inadvertida de poder estatal y enriquecimiento personal deja una impronta imborrable en las instituciones democráticas de EEUU.

Ahora, gracias a un trabajo periodístico de primer orden, los ciudadanos tienen en sus manos los números para juzgar.