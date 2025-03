Lo que escribió en su diario cuando era pequeña refleja a la perfección la sensación de muchos

La tuitera Vera (@veramaida_) ha publicado una fotografía de algo que escribió en su diario cuando era pequeña que ha descrito a la perfección la sensación de muchos usuarios en muchas ocasiones.

En concreto, la usuaria ha subido a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una única imagen del diario, sin ninguna palabra escrita más allá de la frase de la fotografía.

Y no ha hecho falta mucho más, ya que la citada afirmación lo dice todo: "Querido diario. No puedo". Pese a no ser ni de lejos la frase más optimista que se podría esperar leer en el diario de una niña, muchos tuiteros se han sentido identificados con ella.

Tanto es así que la publicación ha superado ya los 2,3 millones de visualizaciones, los 123.000 me gustas, los 32.000 retuits y cientos de comentarios divertidos bromeando sobre lo mucho que les representa esa frase.